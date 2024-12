L’année se termine en beauté pour certains membres du Xbox Game Pass. Si la fournée de nouveautés est bien moins reluisante que celle des autres mois, Microsoft et EA se sont associés pour gâter les membres de la formule Ultimate. Tous les jours, ils peuvent récupérer de beaux cadeaux issus du catalogue de l’éditeur américain, allant de jeux gratuits à conserver ou des DLCs comme des Sims 4 par exemple. On s’attendait néanmoins à une surprise pour le commun des mortels lors des Game Awards 2024, mais il n’en fut rien. Pour autant, Microsoft pourrait commencer l’année 2025 sur les chapeaux de roue avec une annonce majeure, qui s’annonce plus énorme à mesure que les semaines passent.

L'intégrale des Call of Duty bientôt dans le Xbox Game Pass ?

Un rachat à 68,7 milliards de dollars, ça doit se rentabiliser. Microsoft entend bien capitaliser sur l’acquisition historique d’Activision-Blizzard. Depuis quelques mois maintenant, la firme de Redmond a commencé à déployer au compte-gouttes certaines productions marquantes du catalogue du géant Américain dans son service, tout comme certaines de ces dernières sorties. Call of Duty Black Ops 6 et Diablo 4 se sont tous rendus disponibles aux abonnés du Xbox Game Pass dès leur lancement. Cependant certains grands classiques manquent toujours à l’appel, mais cela devrait changer prochainement. Depuis quelques semaines maintenant, plusieurs classiques de Call of Duty ont fait une apparition mystérieuse sur le Microsoft Store PC. Il y en a d'abord eu trois, puis quelques-uns supplémentaires et voilà que la liste s’allonge encore avec Call of Duty Black Ops 2. Ont pour le moment été recensés :

Call of Duty 1

COD 2

Call of Duty 4

COD Modern Warfare (2007)

Call of Duty : Modern Warfare 2 (2009)

COD : Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Advanced Warfare

COD Ghosts

Call of Duty: WWII

COD Black Ops II

Call of Duty: Black Ops III

Vu le passif de la marque, tout porte donc à croire donc que la quasi-intégralité des Call of Duty rejoindra le Xbox Game Pass d’ici l’année prochaine. Il se pourrait ainsi que Microsoft commence 2025 sur une excellente note pour les amoureux de FPS. Le conditionnel reste cependant de rigueur jusqu’à nouvel ordre ou une annonce officielle de Microsoft qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Source : Microsoft Store via CharlieIntel