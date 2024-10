Cette fin de mois d’octobre apporte de grosses nouveautés pour les abonnés Xbox Game Pass, avec une arrivée en force de plusieurs titres Call of Duty. Que ce soit pour les amateurs de la campagne solo, des modes multijoueurs compétitifs ou des parties en ligne intenses, les jeux COD débarquent sur le service et apportent une offre variée pour les joueurs. Faisons le tour des nouveaux titres disponibles.

Du neuf sur le Xbox Game Pass

Les fans de la franchise seront ravis de plonger dans Call of Duty: Black Ops 6, accessible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Ce titre offre une campagne solo captivante et un mode multijoueur ultra-dynamique, fidèle à l’esprit Black Ops. Pour ceux qui aiment les intrigues complexes et les combats rapprochés, Black Ops 6 continue d’explorer l’univers sombre et mystérieux de la série, tout en apportant des nouveautés qui améliorent l’expérience de jeu. Le tout pendant la Guerre Froide.

Autre gros ajout de la franchise : Call of Duty: Modern Warfare 3 qui arrive en accès cloud pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Ce nouvel opus de la série Modern Warfare permet de revivre les moments les plus intenses de la saga avec des graphismes et une mécanique de jeu encore plus poussés. Les amateurs d’action tactique retrouveront des modes classiques, mais aussi des innovations qui ajoutent des défis intéressants pour les vétérans comme pour les nouveaux joueurs.

Les deux dispo pour cette fin octobre

Call of Duty: Black Ops 6 - 25 octobre (Cloud, Console, & PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass)

- 25 octobre (Cloud, Console, & PC) (Game Pass Ultimate, PC Game Pass) COD Modern Warfare III - 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate)

- 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate) Call of Duty: Warzone - 25 octobre (Cloud via le XGP Ultimate)

Warzone en star

Call of Duty: Warzone, la version battle royale très populaire de la franchise, débarque aussi sur le Xbox Game Pass Ultimate en cloud. Ce mode permet aux joueurs de se lancer dans des parties en ligne compétitives avec un seul objectif : être le dernier survivant. Dans ce jeu intense où chaque décision peut être décisive, les fans de bataille royale auront la possibilité de défier d’autres joueurs dans une expérience en ligne qui reste fluide et immersive, même en cloud gaming.

Source : Microsoft