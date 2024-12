Le Xbox Game Pass profite de son partenariat avec EA Play pour proposer en ce moment un tas de cadeaux à obtenir en prévision des fêtes de Noël. Cette offre sera active jusqu'au 26 décembre. Ceci étant dit, tous les abonnés au service phare de Microsoft ne pourront pas en profiter, mais seulement celles et ceux désireux d'y mettre le prix. On déballe tout cela.

Le Xbox Game Pass s'allie avec EA Play pour fêter un Noël... Ultime ?

Jusqu'au 26 décembre, et chose plutôt rare pour être soulignée, Electronic Arts offre plusieurs cadeaux aux abonnés EA Play, et donc par extension aux abonnés Xbox Game Pass. Vous l'aurez cependant probablement deviné : il faudra dans ce cas malheureusement passer par la formule Ultimate du service d'abonnement de Microsoft. Pour rappel, celui-ci est actuellement affiché à 17,99 euros par mois.

Si toutefois vous souscrivez uniquement ce mois-ci au Xbox Game Pass Ultimate, vous aurez accès aux différents cadeaux proposés par Electronic Arts. Cela comprend des jeux offerts et à garder à vie comme Battlefield 1 et 4 packs d'extension, Star Wars Battlefront 2 Édition Célébration ou encore Titanfall 2 Édition Ultime. Vous pourrez également récupérer des bonus en jeux ou contenus additionnels, comme par exemple le kit Passion Cuisine pour Les Sims 4. Voici dans le détail les cadeaux proposés pour les abonnés à EA Play et au Xbox Game Pass Ultimate :

Pour obtenir ces cadeaux, il vous suffit de cliquer sur les liens associés, puis de vous connecter à votre compte. Ensuite, sélectionnez « Acheter pour posséder » (un moyen de paiement doit être renseigné, même si le tout est proposé gratuitement).

Petit aperçu des cadeaux qui seront proposés jusqu'au 26 décembre pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate © Microsoft/Electronic Arts

Source : Xbox Wire