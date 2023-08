Le Xbox Game Pass d'août 2023 est désormais presque complet. L'un des titres, Sea of Stars, ne sera disponible qu'à sa sortie le 29 août prochain. Un RPG à l'ancienne qui s'inspire des grands noms du genre et qui est développé par Sabotage Studio. Les créateurs de l'excellent The Messenger. En revanche, pour bénéficier des nouveaux avantages gratuits, pas besoin d'attendre plus longtemps !

Des avantages gratuits Xbox Game Pass disponibles

Chaque mois, le Xbox Game Pass ajoute « gratuitement » des jeux et des bonus in-game pour certains titres. En août 2023, les abonnés ont déjà pu récupéré des cadeaux liés à Overwatch 2 Invasion. La nouvelle héroïne, Illari, ainsi que les autres héros peuvent être débloqués immédiatement. Un skin légendaire et des cosmétiques sont également offerts.

« Débloquez Illari et les autres héros d’Overwatch 2 grâce à l’Avantage qu’offre le Xbox Game Pass Ultimate – un nouveau Starter Pack de Héros. Ce pack unique pour Xbox comprend un accès instantané aux six héros d’Overwatch 2, un skin légendaire pour chacun d’entre eux et des cosmétiques supplémentaires en jeu. Vous pouvez également débloquer Illari instantanément avec le Pass de Combat Premium Invasion pour 1000 pièces OW dans la boutique du jeu » (via Xbox Wire). Pour les fans de football américain, Madden NFL 24 offre un accès anticipé de 10 heures par le biais de l'EA Play, et un pack de bienvenue. Le « Madden NFL 24 MUT Welcome Pack » qui permet d'étoffer votre Ultimate Team avec des joueurs supplémentaires.

Un troisième jeu, qui a fait polémique, réserve aussi un dernier avantage. Fallout 76, vous vous en souvenez ? Un « Pack Déjeuner » est disponible dès à présent sur le Xbox Game Pass et voici ce qu'il comprend. « Préparez-vous à affronter les dangers du Wasteland avec ces outils utiles pour la survie et débloquez de nouveaux avantages avec les packs d’avantages. Ce pack comprend : des packs d’avantages, des Kits de réparation de base, des amplificateurs de charge maximale, des Boîtes à lunch et des bannières de scout ».

Crédits : Steam.

Les nouvelles sorties et les départs

Pour les nouveaux jeux XGP, le service a fait de la place à Firewatch et The Texas Chain Saw Massacre. L'adaptation vidéoludique du film culte Massacre à la Tronçonneuse. Un jeu d'horreur asymétrique où les joueurs endossent le rôle de survivant ou de tueur, et peuvent donc se mettre dans le costume de Leatherface. S'il y a apparemment des lacunes techniques, sur le concept, c'est semble t-il une réussite mais on aura l'occasion de vous reparler en détail.

À la fin du mois, il y aura également une grosse nouveauté : Sea of Stars alias le successeur spirituel de Chrono Trigger. Et d'ailleurs, la parenté avec la franchise iconique va assez loin puisque Sabotage Studio s'est payé les services de Yasunori Mitsuda. Le compositeur de Chrono Trigger, Xenogears, Soul Sacrifice, Inazuma Eleven etc. Un jeu disponible dans le Xbox Game Pass et le PS Plus Extra dès le 29 août prochain.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass à partir du 31 août 2023