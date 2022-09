Call of Duty, Diablo, Overwatch et consorts sur le Xbox Game Pass ? C'est officiel ça se fera bien mais il y a une seule condition et la plus logique de toutes.

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a encore bien des obstacles à parcourir avant d’être approuvé. Même si les choses avancent, l’autorité de la concurrence britannique est encore frileuse sur la question. La firme de Redmond a alors tenu à rappeler ses engagements dans un billet de blog, confirmant par la même occasion que Diablo, Call of Duty et les autres licences des studios arriveraient bien sur le Xbox Game Pass.

Call of Duty et Diablo sur le Xbox Game Pass

Microsoft met fin aux spéculations. Oui, Call of Duty, Overwatch, Diablo et les autres licences fortes des studios Activision-Blizzard arriveront bien sur le Xbox Game Pass. Dans ce nouveau communiqué, Phil Spencer rend les choses officielles pour la première fois et plus limpides. Cela ne signifie pas pour autant la fin des sorties multiplateformes. Répondant aux inquiétudes Sony, le patron de Xbox rappelle noir sur blanc que les jeux Call of Duty sortiront bien sur PlayStation en même temps que sur les autres consoles.

Nous avons l’intention de rendre disponible sur le Game Pass la ludothèque très appréciée d’Activision-Blizzard, y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty, et d'agrandir ces communautés de joueurs. Nous espérons continuer de développer le Game Pass en offrant encore plus de valeur aux joueurs et en l’étendant son attrait sur les téléphones mobiles et tous les appareils connectés.

Le Xbox Game Pass pourrait accueillir de nouveaux poids lourds prochainement, mais à la seule condition que le rachat soit approuvé. Si cette acquisition historique a déjà été approuvée par les actionnaires et par l’Arabie Saoudite, d’autres régulateurs doivent encore se prononcer, notamment les autorités britanniques.