Le Xbox Game Pass de mars 2024 va mettre le feu avec Diablo 4, No More Heroes 3, Warhammer 40,000: Boltgun, MLB The Show 2024 ainsi que Control Ultimate Edition ou encore des jeux pour les plus jeunes. Mais si vous êtes abonnés au XGP Ultimate, vous savez également que des contenus bonus sont offerts tous les mois. En février 2024, Les Sims 4, F1 23, Smite et Mighty Doom étaient concernés. Et pour mars 2024 ? Deux éléments vous attendent dès maintenant.

Les avantages Xbox Game Pass de mars 2024

En attendant de mettre la main sur les plus gros jeux du Xbox Game Pass de mars 2024, le service abreuve ses abonnés de contenus. Cette fois, ce n'est pas pour des licences emblématiques, mais pour des titres plus confidentiels. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour autant, et c'est d'ailleurs l'exact opposé.

Vous aimez le très délirant Fall Guys ? Stumble Guys, un clone à 32 joueurs, a un « Hot Dog Pack » pour les abonnés. Comme pour le phénomène de Mediatonic, c'est un DLC pour revêtir un skin hot dog, mais qui comprend aussi une émoticône de feu, 250 pierres précieuses et 50 jetons Stumble. Il faut être abonné au Xbox Game Pass, mais le jeu est disponible gratuitement comme son modèle. Une copie qui plait puisque le titre récolte 85% d'évaluations positives pour quasiment 110 00 avis sur Steam.

Le service de Microsoft veut également mettre en avant un jeu de combat avec des dragons, Century: Age of Ashes. Pour cela, vous pouvez récupérer le « Forgotten Bay Pack » qui renferme la hache Flaming Cleaver, ainsi qu'un booster d'XP pour une durée de 14 jours. Une suite spirituelle à l'exclu PS3 Lair ? Heureusement, non. À l'image de Stumble Guys, Century Age of Ashes a beaucoup plu aux utilisateurs Steam qui ont laissé des retours très positifs. 75% des 16 701 commentaires sont dans le vert. Ces deux packs sont disponibles avec le Xbox Game Pass Ultimate.

En plus de ces avantages, on rappelle que le DLC Age of Empires II: Definitive Edition - Victors and Vanquished arrivera le 14 mars 2024, et qu'il nécessite aussi un abonnement Xbox Game Pass Ultimate ou Core pour le multijoueur sur les consoles Xbox.