Du changement se prépare pour le Xbox Game Pass. Les nouveautés dès leur sortie pour tout le monde, ce sera bientôt fini. Microsoft introduira prochainement une offre intermédiaire, dénuée des disponibilités day one, quand les formules Ultimate et PC verront leurs tarifs augmenter. Ce qui ne change pas en revanche, c’est qu’en plus d’un accès à un catalogue de jeux qui se renouvelle, certains membres auront le droit à une poignée de cadeaux supplémentaires tous les mois. Ceux de juillet 2024 sont encore disponibles, mais attention certains d’entre eux vont bientôt disparaître.

Les avantages pour le Xbox Game Pass Ultimate

De nouveaux avantages sont disponibles pour les membres du XGP Ultimate. Tout au long du mois, Microsoft déploie de jolis cadeaux qui donnent des coups de pouce pour certains jeux populaires, voire des nouveautés qui ont intégré le catalogue. De bonus qui touchent donc à des productions diverses et variées, dont EA FC 24, les indémodables Warframe et PUBG ou encore The First Descendant. Parce que la firme de Redmond ne communique pas spécialement dès qu’ils sont disponibles, on vous fait un petit tour d’horizon des meilleurs avantages disponibles. Pour les récupérer, il suffit de vous rendre dans l’application dédiée au Xbox Game Pass puis dans l'onglet avantages. Vous n’aurez alors qu’à cliquer sur ceux qui vous intéressent et suivre les instructions à l'écran pour obtenir vos cadeaux.

Listes des avantages XGP disponibles

PUBG BATTLEGROUNDS Survivor Pack #3 : c’est le tout dernier arrivé. Ce contenu exclusif contient 5 clés, 80 Contraband Coupons et 5 coffres. A récupérer avant le 23 septembre 2024.

EA FC 24 Supercharge Pack : un petit coup de main pour le mode FUT, ça ne fait jamais de mal. Ce pack gratuit comprend 11 joueurs or rares et un prêt d’un joueur au choix de l’équipe de la saison. Il ne faudra pas trop tarder car le code doit être réclamé avant le 2 août et échangé avant le 9.

Warframe: Wake Up Tenno Bundle : les années passent et la popularité du jeu ne faiblit pas. Pour les plus fidèles et abonnés au Xbox Game Pass, un nouveau bundle est disponible pour renforcer votre arsenal. Il comprend un Réacteur Orokin et un Catalyseur Orokin, des Boosters d’Affinité et Crédits de 3 jours et plus encore. D’ailleurs vous pouvez améliorer votre apparence avec le skin Aspect Excalibur Immortel. Cet avantage est à récupérer avant le 26 août 2024.

The First Descendant: Launch Edition Bundle : pour célébrer le lancement du jeu en début de mois, Xbox offre aux membres du XGP Ultimate un pack comprenant un accessoire dorsal, deux skins d’armes et d’autres objets cosmétiques uniques. Un avantage à réclamer avant le 28 août 2024.

Stumble Guys Cyborg Dance Bundle : un pack comprenant une skin Cyborg et une animation de victoire. Cerise sur la gâteau vous obtiendrez également 250 gemmes et 50 jetons Stumble en réclamant cet avantage avant le 2 août 2024.

The Elder Scrolls Online: 10-Year Anniversary Pack #2 : pour vous donner un coup de pouce lors de vos aventures, ce pack inclut un Parchemin de respécialisation des compétences et trois Parchemins d’Expérience pour l’extension Gold Coast. Vous avez jusqu’au 18 août 2024 pour réclamer votre dû.

Phantasy Star Online 2 New Genesis : le pack de juillet réservés aux membres du Xbox Game Pass Ultimate est toujours disponible jusqu’au 6 août prochain. Il comprend tout un tas d’objets utiles pour aider les joueurs dans leur progression, notamment des bonus d’XP.

Récompenses pour PUBG ©Microsoft

Source : Xbox