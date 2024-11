Call of Duty Black Ops 6 est disponible sur le Xbox Game Pass et c'est un véritable carton qui profite au service de Microsoft. Selon la firme de Redmond, cela a permis un boost d'abonnements qui devrait probablement se faire encore ressentir étant donné les sorties de novembre 2024. Si jamais les FPS de guerre ne sont pas votre truc, deux très gros jeux ont fait leur entrée : Dead Island 2 et Ashen. Comme chaque mois, il y a également différents avantages à récupérer en bonus.

Les avantages Xbox Game Pass d'octobre 2024

Tous les jeux Xbox Game Pass d'octobre 2024 sont désormais accessibles aux abonnés. Si vous n'avez rien prévu pour ce long week-end de la Toussaint, vous avez donc des munitions pour vous occuper si besoin. En plus de cet ultime vague de jeux, le service offre des contenus gratuits sur plusieurs titres dont une méga licence avec Monster Hunter Now. Un jeu mobile des créateurs de Pokémon Go. Ici, il n'est pas question d'obtenir des pokemon, mais plutôt de repartir avec un équipement pour se lancer ou continuer dans l'aventure. Le Pack Monster Hunter Now contient un Ticket de Chasse Ultra, 2 Boules de Peinture, 2 Potions et des matériaux de fabrication Magnamalo et Rajang pour les armes et armures.

Dans les avantages Xbox Game Pass d'octobre 2024, il y a aussi un Pack Argile et Farceur pour le MMORPG Throne and Liberty. Grâce à ce bundle, vous allez pouvoir façonner le style des personnages avec une tenue en argile aux couleurs de Xbox, en plus d'être accompagné d'un Amitoi espiègle. Pour les joueuses et joueurs PS5, Throne and Liberty fait partie de la tonne de contenus gratuits PS Plus disponibles actuellement.

Pour terminer, le Xbox Game Pass a un dernier cadeau qui ne concerne pas un jeu, mais un comics. GONE #1 du dessinateur Jock est offert. « Sur une planète lointaine et pauvre où les ressources se font rares, le meilleur endroit où être, c’est loin d’ici. Suivez l’aventure épique de science-fiction d’Abi, propulsée à des années-lumière dans l’espace ». Il n'y a pas de dates d'expiration, mais on vous conseille de télécharger ces avantages Xbox Game Pass dès que vous le pouvez.

