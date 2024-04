Les jeux Xbox Game Pass d'avril 2024 ne sont pas les seuls avantages accessibles aux abonnés. Dès maintenant et pour une courte période, il est possible d'obtenir d'autres bonus pour de très gros titres.

Jusqu'à maintenant, le Xbox Game Pass d'avril 2024 a offert un accès à Superhot: Mind Control Delete, LEGO 2K Drive, Lil Gator Game, EA Sports PGA Tour, Kona, Botany Manor ou encore à la dernière aventure de Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider. Mais comme chaque mois, les abonnés peuvent aussi télécharger des avantages in-game pour des softs disponibles ou non dans l'abonnement. Et pour le coup, ça ne concerne que des franchises emblématiques du jeu vidéo.

Les avantages gratuits Xbox Game Pass d'avril 2024

Vous avez toujours eu envie d'essayer Fallout 76 ? Le jeu est actuellement jouable gratuitement sur les consoles Xbox, PlayStation et sur PC via Steam jusqu'au 18 avril à 18h. Si vous réussissez à accrocher et que vous voulez poursuivre votre voyage post-apocalyptique, sachez que le titre est également en promotion jusqu'à -80% jusqu'au 19 (Xbox Series X|S, Xbox One, Steam) ou 24 avril (PS5, PS4). Mais ce n'est pas tout car les abonnés Xbox Game Pass Ultimate ont le droit à un kit de survie de l'abri 33. Un avantage gratuit qui comprend le sac à dos de l'abri 33 de Lucy, tiré tout droit de la série Fallout, des boîtes à sandwich, des packs de cartes d'aptitudes, des kits de réparation, des kits de ravitaillement, des bonus de S.C.O.R.E ou encore des bannières. À récupérer avant le 16 juin 2024.

FF14 est aussi à l'honneur dans les avantages Xbox Game Pass d'avril 2024. Jusqu'au 19 avril 2024, l'édition Starter Edition de Final Fantasy qui renferme une période d'essai de 30 jours, est disponible pour les abonnés. Au-delà de ces trente jours offerts, il faudra obligatoirement souscrire à un abonnement. Le MMO de Square Enix propose différentes formules allant de 10,99 à 12,99€ par mois, afin de jouer durant 30 à 180 jours.

Alors qu'on le croyait mort-né, Battlefield 2042 a effectué une remontada et n'a pas renoncé à produire de nouveaux contenus. Le jeu en est ainsi rendu à sa saison 7, qui sera la dernière, et c'est à cette occasion que les abonnés Xbox Game Pass peuvent télécharger le kit de terrain BF 2042 Saison 7. Il contient un charme d'arme « Ride’em Crab Boy », un skin « Rising Tide » pour la SMG AM40 et un Dustproof Specialist Headgear.

Crédits : Bethesda.

Des bonus pour Fallout 76, Battlefield 2042 et FF14 gratuit

Les avantages gratuits du Xbox Game Pass d'avril 2024 font aussi dans le divertissement. Le service de Microsoft a passé un accord avec YouTube afin d'offrir trois mois gratuits au palier premium. Quel intérêt de s'abonner à la plateforme de Google ? Pouvoir regarder des vidéos sans pubs, mais également bénéficier de YouTube Music sans interruption. « Regardez vos créateurs YouTube préférés sans publicité, hors ligne et en arrière-plan. De plus, diffusez les dernières chansons de vos artistes préférés grâce à un accès ininterrompu à YouTube Music. Nouveaux utilisateurs et utilisatrices uniquement. L’abonnement mensuel commence à la fin de la période d’essai » (via Xbox Wire).