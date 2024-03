Nous entrons dans la deuxième moitié du moisde mars, et le Xbox Game Pass a encore de nouveaux cadeaux pour gâter ses abonnés. Ceux qui nous intéressent concernent en plus de très bons jeux !

En plus d'accueillir du très lourd ce mois-ci, avec notamment Control Ultimate Edition, Diablo 4 ou encore Warhammer 40,000: Boltgun, le Xbox Game Pass vous chouchoute si vous êtes abonnés Ultimate. Dans la première moitié de mars, vous avez pu recevoir des contenus bonus sur Stumble Guys et Century: Age of Ashes. Quoi de neuf du côté des avantages ?

Les nouveaux avantages du Xbox Game Pass en mars

Le Xbox Game Pass se fend ainsi d'une nouvelle vague d'avantages offerts à ses abonnés Ultimate. Début mars, ceux-ci s'intéressaient à des petits jeux, mais fort sympathiques. Cette fois, le service de Microsoft frappe fort avec deux très gros jeux, et d'excellente facture, par-dessus le marché !

On commence les hostilités en allant en cours avec l'Expansion Pass de Persona 3 Reload. Cette version remise au goût du jour de l'excellent troisième opus développé par Atlus avait rejoint le service le mois dernier. En plus d'y accéder, les abonnés Ultimate peuvent donc maintenant récupérer ce Pass sans surcoût. Celui-ci se découpe en trois parties. La première d'ores et déjà disponible ajoute au jeu 16 musiques de Persona 4 Golden et 5 Royal. Un plaisir pour les oreilles ! En mai, on restera sur la musique avec des tenues et musiques pour Persona 3 Dancing.

Enfin, l'ultime sésame de l'Expansion Pass de Persona 3 Reload arrivera en septembre, sous la forme d'un DLC majeur. Baptisé Aigis - The Answer, il viendra rajouter pas moins de 30 heures à la déjà colossale durée de vie du jeu de base. Tout ceci peut être obtenu séparément, moyennant 34,99€. C'est donc un véritable avantage que vous propose l'abonnement Ultimate du Xbox Game Pass !

L'autre jeu sur lequel le Game Pass régale ses abonnés Ultimate, c'est Sea of Thieves. Dans la rubrique Avantages, vous pourrez récupérer tout un superbe set cosmétique et autres joyeusetés. Plus précisément, l'on parle des objets Kraken Classic. Ils comprennent les coutelas, chapeau, veste et voiles éponymes. En plus de cela, vous recevrez 10 000 pièces d'or ainsi que l'animal de compagnie Silver Mane Barbary et l'émote Angry Fist. De quoi faire trembler les autres marins d'eau douce sur l'excellent jeu multi de Rare !

Les Avantages relatifs à Stumble Guys et Century: Age of Ashes sont pour rappel toujours d'actualité. N'hésitez pas à les récupérer aussi !