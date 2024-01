Pour le moment, le Xbox Game Pass de janvier 2024 ne déçoit pas. Depuis quelques heures, les abonnés peuvent s'essayer au jeu horrifique narratif Close to the Sun et à Hell Let Loose. Un FPS qui plonge les joueurs dans l'enfer de la Seconde Guerre Mondiale pour des batailles de très grande envergure jusqu'à 100 joueurs. En parallèle, et comme toujours, il est également possible de télécharger gratuitement un contenu spécifique pour un jeu. Pour cette fois, ça concerne une exclusivité Microsoft qui a eu du mal à démarrer, mais qui a trouvé aujourd'hui son rythme de croisière.

L'avantage gratuit du Xbox Game Pass de janvier 2024

Oyez, Oyez, Mousaillons ! Vous connaissez Sea of Thieves ? C'est le jeu de piraterie de Rare (Donkey Kong, Banjo-Kazooie...) qui est sorti en 2018 sur Xbox One et PC. Une exclusivité Microsoft qui était plein de potentiel, mais qui a déçu par son manque de contenu et son concept encore trop limité au lancement. Depuis le jeu s'est fait pardonner à grands renforts de mises à jour, la saison 10 a commencé fin 2023 et le titre se prête toujours bien à un service tel que le Xbox Game Pass. Si vous avez un abonnement en cours, et que vous jouez encore à Sea of Thieves, il y a un avantage gratuit disponible dès maintenant.

Tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent télécharger le « Nightshine Parrot Pack » qui comprend des pièces d'or, une veste, un chapeau... « Ce pack contient la Veste du Perroquet de Nightshine, les Voiles du Perroquet de Nightshine, la Figure de proue du Perroquet de Nightshine, le Chapeau du Perroquet de Nightshine et le Coutelas du Perroquet de Nightshine, ainsi que 10 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu ». Ce bundle avec des cosmétiques et de l'argent est valable jusqu'au 28 janvier 2024 via le Xbox Game Pass Ultimate.

Un cadeau Sea of Thieves et des jeux jouables gratuitement

Au cas où vous voulez aller plus loin, sachez qu'un nouveau mode « Mers Calmes » a été ajouté dans Sea of Thieves. Il permet de naviguer sur l'eau en solitaire ou avec trois amis... sans rencontrer des adversaires en ligne qui voudraient vous attaquer. « Bien que certaines fonctionnalités soient indisponibles dans Mers calmes et que le taux de progression soit limité pour équilibrer le jeu, ce mode est une façon idéale pour les nouveaux pirates qui souhaitent apprendre les bases, pour les férus d'histoires qui veulent profiter des fables du flibustier sans interruption, ou pour un équipage qui souhaite explorer le monde et affronter ses dangers naturels » (via le site officiel Sea of Thieves).

Si vous avez manqué les sorties et entrées du Xbox Game Pass de janvier 2024, voici ce qu'il faut retenir.

Les jeux supprimés du Xbox Game Pass en janvier 2024

Grand Theft Auto V (Cloud et Console) - 5 janvier

Garden Story (Cloud, Console et PC) - 15 janvier

MotoGP 22 (Cloud, Console et PC) - 15 janvier

Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) - 15 janvier

Persona 3 Portable (Cloud, Console et PC) - 15 janvier

