Microsoft démarre bien l'année avec le Xbox Game Pass de janvier 2024 qui compte encore offrir une belle salve de jeux. Pour débuter le mois, la firme a mis à disposition de ses abonnés Close to the Sun. Un jeu narratif à tendance horrifique qui a régulièrement été comparé à Bioshock. Hell Let Loose vous fait vivre lui un autre type d'horreur, celle de la Seconde Guerre Mondiale avec des batailles XXL pouvant accueillir jusqu'à 100 joueurs. Et la sélection gagne encore en qualité aujourd'hui avec l'ajout de deux autres titres. Un soft indé et un jeu à gros budget qui sent bon le viking.

Deux nouveaux jeux Xbox Game Pass à ne pas louper

Quoi de neuf sur le Xbox Game Pass ? Figment a rejoint le catalogue de Microsoft. Il s'agit d'un jeu indépendant à la croisée de plusieurs genres entre énigmes, action-aventure et musique, qui propose un voyage dans l'esprit humain. Mais dans un monde très coloré et enchanteur. « Rejoignez Dusty et son amie Piper, une éternelle optimiste, pour une aventure au travers des différentes facettes de l'esprit, et résolvez les énigmes afin de rétablir la situation, en repoussant les cauchemars et en rétablissant le courage perdu » (via Steam). En plus d'une très belle direction artistique, Figment jouit d'une « narration à plusieurs niveaux » et a été vraiment bien accueilli. Il est à 75/100 de moyenne sur Metacritic et à 87% d'évaluations positives sur Steam pour 985 avis. Il est jouable dès maintenant pour les abonnés Xbox Game Pass.

Le second jeu gratuit Xbox Game Pass de ce mardi 9 janvier est un poids lourd sur la scène du AAA puisqu'il appartient à une très grosse licence. Une lame, des assassins et un décor viking... Assassin's Creed Valhalla est l'autre ajout important de cette journée. Cet épisode vous transporte de la Norvège à l’Angleterre du IXe siècle pour un trip vikings fort appréciable qui vous laisse construire votre horde. Des recrues qui permettent d'aller conquérir d'autres territoires en décapitant quelques ennemis sur le chemin. Un opus globalement apprécié des joueurs et de la presse, avec un beau Metacritic de 80/100, soit plus qu'Assassin's Creed Mirage. C'est disponible dans le Xbox Game Pass de janvier 2024.

Un avantage gratuit Sea of Thieves, faites vites !

En plus des jeux déjà disponibles, il y a un bel avantage à récupérer pour les abonnés jusqu'au 28 janvier 2024. C'est un pack pour Sea of Thieves qui renferme des objets cosmétiques et un paquet d'or. « Le Nightshine Parrot Pack contient la Veste du Perroquet de Nightshine, les Voiles du Perroquet de Nightshine, la Figure de proue du Perroquet de Nightshine, le Chapeau du Perroquet de Nightshine et le Coutelas du Perroquet de Nightshine, ainsi que 10 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu ». Ne traînez pas ! Pour rappel, si vous voulez continuer à prendre le large dans Sea of Thieves, la saison 10 est sortie et il y a même un nouveau mode de jeu. « Mers Calmes » vous laisse profiter de l'horizon sans craindre que d'autres pirates viennent vous piller vos trouvailles. Et c'est valable autant en solo qu'en multi avec trois autres amis.