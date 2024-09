Bonne nouvelle pour les fans de stratégie ! Depuis le 24 septembre, Ara: History Untold est accessible via le Xbox Game Pass pour PC. Ce jeu de stratégie au tour par tour, signé Oxide Games et édité par Xbox Game Studios, promet une plongée fascinante dans l’histoire. Et si vous êtes abonné au Game Pass PC ou Ultimate, vous pouvez dès à présent le découvrir sans frais supplémentaires.

Un jeu de stratégie historique sur le Xbox Game Pass

Dans Ara: History Untold, vous prenez les rênes d’une civilisation que vous devez faire évoluer à travers les âges. De l'Antiquité aux temps modernes, chaque décision compte. Il s’agit de gérer les ressources, de développer des technologies, de partir à la conquête de nouvelles terres, ou encore de négocier des alliances. Chaque choix que vous ferez influencera le cours de votre aventure.

Si vous aimez des jeux comme Civilization, ce nouveau titre pourrait bien vous séduire. Mais Ara: History Untold se distingue par des mécaniques originales et une approche différente de l’histoire, avec des scénarios plus variés et une grande liberté de choix.

Le jeu vous propose de créer votre propre version de l’histoire. Vous pouvez choisir de conquérir le monde par la force, d’étendre votre empire grâce à la science, ou de négocier des alliances pour prospérer en paix. Cette liberté de choix est au cœur de l’expérience de jeu. En fonction de vos décisions, les scénarios évoluent, vous offrant une rejouabilité quasi infinie. Les dirigeants historiques jouent un rôle clé, influençant à la fois les aspects militaires, culturels et diplomatiques.

Grâce à sa sortie sur le Xbox Game Pass pour PC, Ara: History Untold est facilement accessible pour les abonnés. Pas besoin d’acheter le jeu séparément. Si vous êtes abonné au Game Pass Ultimate, vous avez également accès à cette nouveauté, que ce soit sur PC ou via le cloud. Une excellente occasion de tester ce jeu dès son lancement, et sans frais supplémentaires.

Source : Xbox Game Pass