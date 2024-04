Le Xbox Game Pass ne manque clairement pas d'intérêt avec son catalogue en constante expansion. Grâce à lui, Microsoft a rebattu les cartes pour l'accessibilité aux créations vidéoludiques. Ainsi, le service de jeu à la demande accueille régulièrement grosses et petites productions pour toujours plus de belles découvertes.

En ce mois d'avril, les joueurs et joueuses Xbox ont d'ailleurs été gâtés. Entre les pépites indé et les jeux de plus grande ampleur, en solo ou en multi, il y a de quoi faire, et ce n'est pas fini ! De fait, malgré quelques départs, dont un jeu EA mine de rien, le catalogue du Game Pass s'apprête à recevoir un titre AAA de l'éditeur via l'abonnement Ultimate.

Que la force soit avec vous dans le Xbox Game Pass

Pour les plus joueurs, le Xbox Game Pass est proposé dans une version Ultimate, un petit peu plus chère, qui donne accès à des services supplémentaires. Parmi eux, on trouve l'accès au EA Play, également disponible pour les abonnés au PC Game Pass. Or, le catalogue d'Electronic Arts proposera enfin, dès le 25 avril prochain, la suite d'un jeu d'exception.

À l'approche de la sortie de Star Wars Outlaws, la fièvre de la Guerre des étoiles compte bien gagner l'année 2024. Ainsi, Star Wars Jedi Survivor arrive de façon imminente dans le Game Pass Ultimate. Sorti en avril 2023, cette suite à Fallen Order poursuit sur les traces de son prédécesseurs.

Développé par Respawn Entertainment, il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne, entièrement solo. Il revisite les codes du metroidvania à la sauce Star Wars pour une histoire plus sombre que le premier opus. Enfin, Survivor a été nommé par deux fois aux derniers Game Awards et a remporté le prix de la meilleure bande originale de jeu vidéo aux Gammy Awards 2024.

Que raconte Star Wars Jedi: Suvivor ?

Star Wars Jedi Survivor se déroule cinq ans après Star Wars Jedi Fallen Order. Cal Kestis n'est plus un Padawan dorénavant, mais bien un chevalier Jedi. Amer envers l'Empire après un raid dévastateur, il aspire à changer les choses. Apprenant la possible existence d'un ancien bastion Jedi abandonné, il est bien décidé à le retrouver pour un y fonder un refuge pour celles et ceux qui tentent d’échapper au régime oppressif de l'Empire.

Survivor prolonge l'expérience Fallen Order avec un système de combat cinématique. Cal développe cependant de nouvelles capacités liées à la Force et propose un style d'affrontement au sabre laser plus riche. Riche de ses précédentes péripéties, il s'apprête à nous transporter dans des territoires vastes à travers la galaxie. Plongée dans l'aventure Jedi avec le Game Pass PC et Ultimate, dès le 25 avril 2024.