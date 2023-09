Plus qu'une simple console, l'univers Xbox est devenu avec le temps un écosystème complet pour Microsoft, suffisamment pour multiplier les services et même les objets dérivés. Cette annonce a d'ailleurs de quoi surprendre.

Vous avez pu le constater au fil des années, la Xbox est bien plus qu'une simple console de jeu. Elle représente désormais une marque englobant une variété grandissante de services et de produits de toutes sortes. On se rappelle notamment, non sans humour, de l'annonce d'un mini-réfrigérateur Xbox et même, plus récemment, d'un petit livre de recettes inspirées des franchises appartenant à Microsoft. Pleinement conscient de la fidélité de sa communauté, le géant informatique souhaite passer à l'étape supérieure.

Xbox directement dans votre porte monnaie

C'est officiel, la carte de crédit Xbox sera bientôt disponible, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Fruit d'un partenariat entre Microsoft et Barclays US Consumer Bank, elle sera dans un premier temps réservée aux Xbox Insiders avant d'être étendue à tous les joueurs Xbox basés aux États-Unis à partir de l'année prochaine. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de fidélisation basée sur un programme de récompenses. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ?

Le 21 septembre marquera donc le lancement exclusif de la Xbox Mastercard pour les Insiders résidant aux États-Unis. . Sans frais annuels, cette carte de crédit permet d'accumuler des points à chaque achat, points qui pourront ensuite être échangés contre des jeux et des extensions sur xbox.com. L'extension de ce service à tous les joueurs américains est prévue pour 2024.

Une carte bancaire Xbox. C'est bientôt possible.

Une carte plein d'avantages

Cette carte offre l'opportunité d'accumuler des points selon divers paliers : 5 fois le montant des achats en points pour les produits éligibles chez Microsoft Store, 3 fois pour les services de streaming et de livraison de repas sélectionnés, et 1 fois pour les autres achats courants. Les avantages ne s'arrêtent pas là : les membres bénéficient également d'une offre de 5000 points bonus (équivalant à 50$) après leur premier achat et de trois mois gratuits d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. Les nouveaux membres peuvent aussi choisir parmi cinq designs pour personnaliser leur carte avec leur gamertag. Enfin, ils auront aussi la possibilité d'effectuer des paiements sans contact et de consulter gratuitement leur score FICO en ligne. Cela permet de bénéficier d'une notation de crédit et d'une protection intégrale contre la fraude.

Pour rejoindre le programme Insider, il faut télécharger l'application Xbox Insider Hub sur sa Xbox ou son PC Windows. Les inscriptions pour la carte débuteront le 21 septembre, le lancement s'effectuant par vagues successives tout au long de l'automne pour les Xbox Insiders. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas encore d'information sur un éventuel lancement de ce service sur notre territoire. Comme cela arrive fréquemment, les États-Unis pourraient servir de terrain d'expérimentation à grande échelle avant une introduction dans nos contrées. Il reste également à déterminer si le public du vieux continent est prêt à s'aventurer dans cette nouveauté. Si acheter un livre de recettes est une démarche relativement simple, confier une partie de sa santé financière à Xbox est une tout autre affaire. Néanmoins, l'initiative pourrait séduire les fans les plus assidus de la marque

Quel est votre avis sur cette initiative ? Seriez-vous intéressé par un service de ce genre en France ?