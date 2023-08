Il y a environ une semaine, Xbox perdait son exclusivité sur High on Life, un FPS déjanté. Aujourd'hui, nous avons la confirmation qu'une autre exclu va bientôt arriver sur PS5 et PS4.

À force, vous devez connaître la musique. Les exclusivités temporaires Xbox ou PlayStation sont de moins en moins longues et ce n'est pas les preuves qui manquent à l'appel. Nous avons déjà cité High on Life, le FPS du créateur de Rick & Morty, mais on le constate également avec des jeux comme Ghostwire Tokyo ou Stray qui sont maintenant disponibles sur la console de Microsoft. Et maintenant, c'est au tour d'une autre exclu Xbox d'y passer.

Xbox perd une de ses exclusivités temporaires

Mettons fin au suspense, nous parlons de Somerville, un jeu de plateforme et d'aventure sorti le 15 novembre 2022. Ce soft n'a pas été créé par n'importe qui, puisque le co-fondateur du studio Jumpship, responsable du développement, n'est autre que Dino Patti. Si le nom ne vous dit rien, son travail, lui, n'est pas passé inaperçu. En effet, il fut l'un des créateurs de Playdead et a, par conséquent, travaillé sur Limbo et Inside, deux pépites dont la réputation n'est plus à prouver. Il y a de quoi être excité, d'autant plus que l'exclusivité Xbox aura été de courte durée.

C'est donc seulement quelques mois après sa sortie que Somerville va débarquer sur PS5 et PS4 le 31 août 2023. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Effectivement, le site Exophase avait déjà dévoilé, peut-être accidentellement, une liste de trophées pour la version PS4 du jeu. Mais alors, quelle est l'histoire qui nous est contée ? Vous incarnez un homme de famille qui va devoir survivre à ce qui semble être une invasion alien. Les courses poursuites et autres séquences de cache-cache sont évidemment de la partie, à l'image de ce qu'on pouvait trouver dans les anciennes productions du créateur.

PlayStation a des exclusivités en réserve

Pour rester dans le thème, sachez que Sony a récemment tenu une conférence au cours de laquelle il a annoncé trois nouvelles exclus. Elles se nomment respectivement Dhaba : Land of Watermarks, The Winds Rising et The God Slayer. Si les deux premières sont des action-RPG, la troisième, elle, s'est uniquement présentée à travers quelques images peu explicites. Ces jeux arriveront sur PS5 à une date encore inconnue. Reste à savoir combien de temps ils resteront entre les mains de PlayStation avant de s'exporter sur Xbox ou PC.