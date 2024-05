Après avoir largement taillé dans les effectifs d'Activision Blizzard après son rachat, la branche gaming de Microsoft ferme donc aujourd'hui les portes de quatre nouveaux studios chargés de produire des jeux estampillés Xbox. C'est en tout cas ce qu'a rapporté il y a quelques instants IGN.

Xbox en proie au carnage dans ses studios

Cinq jours à peine après une nouvelle selon laquelle l'éditeur de GTA 6 procédait à de massives coupures dans ses effectifs, voilà qu'une autre triste nouvelle du même acabit se fait jour. Elle concerne cette fois le géant Xbox, qui ferme donc les portes de pas moins de quatre studios. À savoir Arkane Austin, Tango Gameworks, Roundhouse Studios et Alpha Dog.

Pour rappel, Arkane Austin avait sorti l'année dernière un Redfall qui a rencontré un échec pour le moins sanglant. Les serveurs du jeu devraient toutefois rester ouverts, d'après les développeurs. Tango Gameworks, lancé par Shinji Mikami, avait un palmarès plus reluisant. On compte notamment l'excellent Hi-Fi RUSH, la marquante franchise The Evil Within et le sympathique Ghostwire: Tokyo. Roundhouse Games avait en son temps notamment développé Prey en 2006. Alpha Dog était quant à lui un studio centré sur les jeux mobiles. Cette bien triste nouvelle a été annoncée en interne via un e-mail, d'après IGN.

Aujourd’hui, je partage les changements que nous apportons à nos équipes Bethesda et ZeniMax. Ces changements reposent sur la priorité accordée aux titres à fort impact et sur un investissement supplémentaire dans le catalogue de jeux à succès et de mondes bien-aimés de Bethesda que vous avez nourris pendant de nombreuses décennies. Pour doubler la mise sur ces franchises et investir pour en créer de nouvelles, nous devons examiner l'ensemble de l'entreprise pour identifier les opportunités les mieux placées pour réussir. Cette redéfinition des priorités des titres et des ressources signifie que quelques équipes seront réalignées sur d'autres et que certains de nos collègues nous quitteront. Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, dans l'e-mail annonçant la fermeture des quatre studios

Ainsi, Roundhouse Games va fusionner avec ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online). Xbox dit toutefois définitivement adieu à Arkane Austin, Tango Gameworks et Alpha Dog. Toutes nos pensées vont naturellement aux talentueuses personnes ayant de ce fait perdu leur emploi. Nous leur souhaitons de rapidement rebondir et trouver une opportunité à la hauteur de leurs compétences...