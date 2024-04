Ces dernières semaines, Microsoft secouait la planète des gaming en annonçant que plusieurs de ses exclusivités consoles seraient portées sur PS5. Plusieurs jeux Xbox sont donc arrivées chez Sony, et ce ne pourrait être que le début. Voilà qui a de quoi mettre à mal la fameuse “guerre des consoles” au profit du plaisir des joueurs !

Mais les productions Xbox ne sont pas les seules à aller chez la concurrence. De fait, une exclusivité très appréciée de la PS5 pourrait bientôt faire son entrée sur la console de Microsoft, se faisant du même coup une deuxième jeunesse. Et non, il ne s'agit toujours pas de FF7 Remake...

Une révélation spirituelle

Si les joueurs et joueuses crient souvent à l'excès de remaster et autres remake ces derniers temps, il ne faudrait pas en oublier que de nouvelles licences voient régulièrement le jour. Et certaines sont clairement de très bonnes surprises, à l'image de Kena: Bridge of Spirits, du studio Ember Lab.

Sorti en 2021 sur PS4 et PS5, avant son portage sur PC, ce jeu d'aventure à un air de Zelda à la sauce Ghibli. Son ambiance inspirée de l'Asie orientale, sa bande-son fabuleuse et son système de jeu alliant combats challengeants et puzzles pour avancer dans l'environnement, tout est maîtrisé dans Kena. Et que dire des Rots, ces sortes de Pikmins adorables prêts à donner un coup de main en toutes circonstances ?

Bien que le jeu se soit fait très discret passé l'effervescence de sa sortie, il a bien marché. Ember Lab, au départ spécialisé dans l'animation, s'était fait connaître par un fanfilm dédié à The Legend of Zelda. Or, grâce au succès de son premier jeu, le studio peut désormais se consacrer entièrement à la production vidéoludique, à commencer par un portage inattendu...

Kena, bientôt sur Xbox ?

Jusqu'à présent, Kena n'était jouable que sur les consoles de Sony. Or, cela pourrait prochainement changé si on se fie à l'ESRB, l'équivalent nord-américain du PEGI chez nous, chargé d'évaluer les jeux et de cibler un âge minimal adéquat pour y jouer.

L'organisme de classification vient effectivement de créer une nouvelle fiche pour Kena: Bridge of Spirits. En plus de celle pour la PS4 et la PS5, on en découvre maintenant une pour... les Xbox Series ! Généralement, une nouvelle classification est synonyme d'arrivée sur un nouveau support.

Dès lors, on peut fortement s'attendre à une sortie de cette pépite sur les consoles de Microsoft. Le jeu serait proposé dans son édition Deluxe, qui comporte surtout quelques skins supplémentaires. Enfin, il a reçu la classification T, pour “Teen”. En France, le PEGI le classait chez Sony dans la tranche d'âge “+12”. Il devrait donc en être de même sur Xbox.

Enfin, notons que cette nouvelle ne précise pas si le jeu sera bien jouable sur les deux Series. Toutefois, étant sorti aussi sur PS4 à l'époque, les possesseurs de Series S ne devraient pas avoir à s'inquiéter. Reste également à savoir si le jeu pourrait finir dans le Xbox Game Pass. Nous garderons donc l'œil bien ouvert !