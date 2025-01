Il n’y a pas que sur Steam ou Epic Games Store que l’on peut dénicher du contenu gratuit. Xbox propose également son lot de belles surprises. Cette fois, c’est un DLC pour un jeu particulièrement apprécié, bien que légèrement niche, qui est offert. Une bien belle nouvelle pour commencer l'année.

Xbox offre un beau cadeau

Avis aux amateurs de simulation ferroviaire ! Le DLC Sherman Hill: Cheyenne - Laramie pour Train Sim World 5 est actuellement gratuit sur Xbox. Une belle surprise, d’autant plus que ce contenu additionnel, habituellement vendu à 29,99 €, est proposé sans frais pour une période limitée. C’est l’occasion idéale de découvrir un itinéraire mythique de l’histoire ferroviaire américaine. Il reste encore 6 jours pour en profiter.

Sherman Hill, c’est 58 miles d’un trajet épique à travers les montagnes de Laramie, dans le Wyoming. Ce tronçon légendaire de l’Union Pacific culmine à plus de 8 000 pieds d’altitude. Avec des pentes pouvant atteindre 1,5 %, cet itinéraire offre un défi unique pour les conducteurs de trains. Que vous soyez novice ou passionné chevronné, Sherman Hill propose une immersion totale. Vous traverserez des paysages spectaculaires tout en transportant des marchandises variées : conteneurs, charbon ou encore voitures.

Le Wyoming, situé dans l'ouest des États-Unis, est un véritable écrin de nature sauvage. Entre ses vastes plaines, ses montagnes majestueuses et ses gorges spectaculaires, cet État offre des paysages à couper le souffle. Terre des parcs emblématiques comme Yellowstone et Grand Teton, le Wyoming est aussi marqué par une riche histoire ferroviaire. Un endroit où la beauté brute de l’Ouest américain se dévoile.

Deux locomotives puissantes à votre disposition

Pour relever ces défis sur Xbox, deux locomotives emblématiques vous attendent :

La SD70AC d'Electro-Motive , avec ses 4 300 chevaux, idéale pour tracter des charges lourdes.

, avec ses 4 300 chevaux, idéale pour tracter des charges lourdes. L’EMD SD40-2, une machine polyvalente et robuste dotée de 3 000 chevaux.

Pour en profiter c’est simple : rendez-vous sur le Xbox Store et téléchargez le DLC Sherman Hill: Cheyenne - Laramie. Attention, cette offre n’est valable que pour les 6 prochains jours. Ne tardez pas à l’ajouter à votre collection ! Avec ses paysages grandioses, ses locomotives puissantes et son réalisme, Sherman Hill est un incontournable pour les fans de simulation ferroviaire. Et puis, il faut bien admettre que les paysages sont plutôt jolis.

Source : Xbox