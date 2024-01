On entame une nouvelle année, et on espère qu'elle sera aussi riche en grosses sorties que 2023. En tout cas, il y aura forcément de belles annonces tout au long de 2024. Néanmoins, il nous manque encore des dates pour faire grimper la hype. Par exemple, est-ce qu'il y aura un Xbox Direct, et si oui, quand va-t-il se tenir ? Eh bien, de toute évidence, on ne va pas avoir besoin de patienter très longtemps. En plus, une grosse surprise nous attend au tournant.

Un Xbox Direct riche en grosses annonces ?

En janvier 2023, on a eu un beau cadeau de la part de Microsoft via un Xbox Developer Direct. Cet événement était venu nous présenter des titres comme Forza Motorsport, Minecraft Legends, mais surtout, Hi-Fi Rush. Souvenez-vous, c'était l'une des grandes annonces tant elle est sortie de nulle part. Le secret avait été gardé bien au chaud, et ça nous a permis de le découvrir en live, sans leak au préalable pour venir le spoiler. Maintenant, peut-on s'attendre à un Direct similaire ce mois-ci ? Selon une certaine personne, c'est tout à fait possible.

Cette information nous vient du youtuber espagnol eXtas1. Il assure que Microsoft est en train de préparer un autre événement Xbox dans le même genre que celui en début d'année dernière. Au menu, on nous présenterait de nouvelles images d'Hellblade 2, mais aussi de Towerborne. Il continue en nous expliquant que la future production des développeurs de Psychonauts sera enfin dévoilée au grand jour. Bon, jusqu'ici, c'est déjà prometteur, mais notre homme n'a pas encore terminé.

Un nouveau jeu surprise en approche ?

De la même manière que Hi-Fi Rush fut caché jusqu'à son annonce officielle, un autre jeu aurait droit à un traitement similaire. Vous l'aurez compris, pour notre leaker, il sera révélé lors de ce fameux Xbox Direct qui serait prévu pour janvier 2024. Toutefois, il y a une différence à relever au niveau de sa date de sortie. Notre intéressé n'arrivera peut-être pas juste après son entrée en scène, mais plutôt quelques semaines après. Inutile de préciser qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes, car il n'y a eu aucun communiqué de la part du géant américain.