Comme prévu, Xbox a tenu une grosse conférence Developer Direct pour venir parler de quelques jeux à venir sur sa console, mais seulement. Comme prévu, DOOM The Dark Ages était à la fête et nous a enfin révélé sa date de sortie en nous balançant un gameplay très impressionnant. Il était accompagné de Clair Obscur Expedition 33 qui nous a lui aussi fait une belle annonce, ainsi que South of Midnight, autre jeu atypique particulièrement prometteur qui a une nouvelle fois surpris tout le monde avec sa direction artistique incroyable. Ah, et oui, lui aussi avait une bonne nouvelle à nous annoncer. Enfin, Xbox nous avait également concocté quelques surprises, notamment une grande annonce concernant un jeu qui a réussi à ne pas leaker avant la conférence.

DOOM The Dark Ages a tout défouraillé lors du Xbox Showcase

Le shooter d’Id Software a tout fracassé lors de sa présentation. On a déjà eu le droit à du gameplay, ultra dynamique et extrêmement bourrin, porté par une bande-son métal qui promet là aussi du très lourd. Le jeu devrait être significativement différent de DOOM Eternal, mais l’essence même de la licence n’a visiblement pas bougé d’un iota. Le jeu en a profité pour nous faire une grande annonce : DOOM The Dark Ages sera disponible dès le 15 mai 2025 sur PC, Xbox Series et PS5 ainsi que dans le Xbox Game Pass. Le rendez-vous est pris, sortez les gros flingues.

Clair Obscur Expedition 33, le RPG à surveiller de très près

Dès son annonce, Clair Obscur Expedition 33 a mis tout le monde d’accord, ne serait-ce qu’avec sa direction artistique qui nous vend déjà du rêve. Lors de notre première approche avec le jeu, on avait été particulièrement séduit par celle-ci, mais aussi par son gameplay au tour par tour avec un zeste de QTE pour dynamiser le tout. À plus d'un titre, le jeu promet d’être surprenant. Rassurez-vous, il ne faudra pas attendre bien longtemps pour se faire son propre avis puisque Clair Obscur Expedition 33 arrivera le XXXXX sur Xbox Series, PC et PS5 ainsi que day one dans le Xbox Game Pass.

South of Midnight, une nouvelle perle artistique

Compulsion Games (We Happy Few) revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu South of Midnight. Un jeu d’action RPG qui aura su fait parler de lui dès son annonce à cause de sa direction artistique. Le studio a en effet pris le parti de proposer une animation singulière à mi-chemin entre l’animation traditionnelle et le stop motion. Le résultat est captivant, mais pour certains dérangeant. Quoi qu’il en soit, le jeu est venu se montrer une nouvelle fois lors de ce Xbox Direct pour nous montrer ce dont il est capable et nous faire une belle annonce. South of Midnight arrivera dès le 8 avril 2025 sur Xbox Series et PC, mais aussi en day one dans le Xbox Game Pass.

Et la grosse surprise de ce Xbox Direct est ...

La grande surprise de ce Xbox Direct ne nous a pas vendu du rêve pour rien, puisqu'il s'agit du grand retour d'une licence adoré et trop longtemps oublié, Ninja Gaiden. Team Ninja s'est associé avec Platinum Games (Bayonetta, Nier Automata..) pour donner vie à Ninja Gaiden 4, un jeu inédit qui promet déjà du très très lourd en termes de combat., c'est sublime. Ninja Gaiden 4 est attendu sur Xbox Series, PC et PS5 pour l'automne 2025.

Et comme si ça ne suffisait pas de ressuscité la saga avec un nouveau jeu, Team Ninja faire également revenir l'un des meilleurs épisodes de la série, Ninja Gaiden 2 dans une version Black entièrement retapé à grands coups d'Unreal Engine 5. Cerise sur le gâteau, c'est dispo dès aujourd'hui sur Xbox et PC, mais aussi dans le Xbox Game Pass.