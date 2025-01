Le prochain Xbox Developer Direct nous prépare de grosses annonces et quelques unes auraient visiblement déjà leaké. Ça concerne en plus l'un des plus gros jeux de l'année.

Dans quelques jours, Xbox tiendra une grosse conférence pour débuter l’année. Un rendez-vous qui visera à nous parler de quelques sorties marquantes de 2025, avec notamment des titres très attendus, dont le nouvel épisode de DOOM. Ce Xbox Developer Direct aura lieu le 23 janvier prochain à 19h chez nous, mais comme ça arrive bien trop souvent ces dernières années, une partie des annonces a déjà leaké.

Une partie des annonces du Xbox Developer Direct aurait leaké

C’est le très informé Nate the Hate, insider réputé pour ses bonnes trouvailles, qui révèle quelques annonces qui devraient être faites lors de la prochaine conférence Xbox. Il commence très fort en nous dévoilant par exemple que de gros jeux Xbox seraient déjà prévus pour la Nintendo Switch 2 mais aussi pour la PS5. Xbox aurait visiblement pour objectif de définitivement se déployer sur tous les supports. En plus de ces nouvelles, l’informateur a laissé fuiter deux des grandes annonces attendues pendant le Xbox Developer Direct.

Le roi du fast FPS bourrin revient bientôt

Le premier jeu concerné, n’est autre que DOOM The Dark Ages, FPS ultra attendu par les fans qui, depuis le reboot de la série en 2016, ont clairement les crocs. Il faut dire que la licence a réussi son come-back avec un premier jeu très prenant et ultra dynamique et un second qui a réussi à mettre la barre encore plus haut en épousant totalement son aspect old school et en étendant l’univers de la franchise à un tout autre niveau. DOOM The Dark Ages a été confirmé comme étant l’un des jeux présentés lors du prochain évènement Xbox et visiblement, il serait présent pour nous annoncer sa date de sortie. Si l’insider ne nous donne pas un jour précis, il affirme que le jeu serait de sortie dès le mois de mai. On ne serait donc plus très loin.

Un excellent RPG débarquer pourrait débarquer plus tôt qu'attendu

Le second jeu mentionné est South of Midnight, un RPG qui a fait grandement parler de lui lors de sa première apparition, notamment à cause de sa prise de risque artistique. Il serait visiblement lui aussi sur le point de nous dévoiler sa date de sortie pendant le prochain Xbox Developer Direct. Comme pour DOOM, l’insider nous donne une fenêtre de sortie là encore, le jeu serait donc prévu pour le mois d’avril.

Pour le reste de la conférence, il faudra patienter. Si le remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion était pressenti, l’informateur nous affirme qu’il sera présenté un peu plus tard, mais qu’il sortirait bien cette année. Pour rappel, Xbox a teasé une annonce surprise, et il arrive même souvent que d’autres surprises se glissent pendant l’évènement. Verdict la semaine prochaine.

