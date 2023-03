On ne simulera pas la surprise, puisque c'était déjà acté, mais Xbox confirme son absence de l'E3 2023. Ça commence à sentir mauvais cette histoire...

Xbox dit non à l'E3 2023

L'E3 2023 a tout juste ouvert ses inscriptions mais le salon se vide déjà. En début d'année, nos confrères d'IGN déclarait que, selon leurs sources, les trois constructeurs bouderaient la grand-messe du jeu vidéo et ils avaient raison. Malgré son soutien mental, Nintendo a officialisé son absence il y a quelques jours.

Nous abordons notre participation à tout événement au cas par cas et cherchons toujours différentes manières de communiquer avec nos fans. Puisque l'E3 de cette année ne s'accorde pas avec nos plans, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Cependant, nous avons été et resterons un fervent partisan de l'ESA et de l'E3. Via VentureBeat.

Et c'est désormais au tour de Xbox qui organisera son showcase en amont de l'E3 2023, comme chaque année, mais qui ne se rendra pas dans les allées du Convention Center de Los Angeles.

Nous avons hâte de tenir notre Xbox Showcase le 11 juin prochain, et nous partagerons plus de détails ultérieurement. Nous sommes également impatients de diffuser notre événement dans le cadre de l'E3 numérique, mais nous ne serons pas présents physiquement avec un stand. Via IGN.

Phil Spencer, patron de Xbox. Crédits : XboxWire.

Une conférence qui sera suivie d'une présentation complète de Starfield, avant sa sortie en septembre. Si Microsoft réserve ses grosses cartouches pour l'E3 2023, des surprises devraient cependant tomber sans prévenir dans les semaines précédant le salon.

Et PlayStation dans tout ça ?

PlayStation n'a pas encore pris la parole, mais est-ce vraiment nécessaire ? En plus des dires d'IGN, cela fait plusieurs années que le constructeur se passe très bien de l'E3 et se contente des State of Play qui fonctionnent. De ce fait, même avec une nouvelle équipe organisatrice - Sony comme d'autres éditeurs ayant apparemment des différends avec la précédente -, pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Pour autant, la firme japonaise ne devrait pas se terrer dans le silence.

D'après le journaliste Jeff Grubb, qui a une solide réputation au global, la marque bleue serait en train de mettre tout en œuvre pour un gros PlayStation Showcase aux environs de l'E3. Attendu pour 2023, Marvel's Spider-Man 2 va devoir faire parler de lui, comme Final Fantasy 16 prévu pour cet été. On espère également voir du gameplay de The Last of Us Factions.