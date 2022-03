C'est la période de la Game Developpers Conference 2022, donc tout un tas de sociétés saisissent l'occasion pour parler tech, exhiber leurs jeux aux professionnels, partager leurs secrets de fabrication... Du côté de Microsoft, l'un des sujets du moment est relatif à la division Xbox Cloud Gaming qui a eu une nouvelle présentation en vidéo. C'est Kim Swift, directrice de la section, qui s'y colle. Après avoir contribué à Portal (project lead, designer) et Left 4 Dead (designer, artiste) pour Valve, elle avait fait une halte chez Stadia.

Un terrain à conquérir

Qu'est-ce que la division Xbox Cloud Gaming de Microsoft ? Une équipe à part entière mandatée pour s'acoquiner avec "les meilleures équipes de développement du monde entier pour concevoir des jeux natifs en cloud, afin d'offrir aux joueurs des expériences inédites qui ne peuvent être réalisées qu'avec cette technologie".

Dans sa présentation, Kim Swift met en évidence les nombreux choses que le cloud computing permet, sans que les développeurs ne soient limités par la puissance d'une machine. Par exemple, elle voit en cette technologie le moyen de libérer des ressources en laissant l'IA et/ou la physique être gérées dans le nuage. Selon elle, le cloud pourrait s'occuper de rendre les PNJ plus crédible, ou encore de la destruction. Même si le résultat était loin de la promesse, c'est ce que Crackdown 3 a essayé de faire avec l'explosion des environnements grâce au cloud.

Elle estime également que le cloud computing pourrait aider, via le machine learning, à tester des jeux. Le fameux département "assurance qualité" en charge du bon fonctionnement des titres. Idem, d'après elle, le machine learning aurait la capacité d'améliorer des éléments dans les softs à génération procédurale, voire à repérer des comportements toxiques au sein de la communauté gaming.

Mais Kim Swift est lucide : tout reste à faire. Elle compare cela à l'avènement des plateformes de streaming comme Netflix où il a fallu attendre que la connexion internet soit suffisamment robuste.

Un premier jeu natif Xbox cloud gaming avec Hideo Kojima ?

Pour défricher le terrain et avoir une vitrine qui parle à tous, la division de Microsoft serait en pourparlers avec Hideo Kojima pour un jeu exclusivement xCloud. Plus que de simples discussions, le journaliste Jeff Grubb (Venturebeat) affirme qu'une lettre d'intention a même été signée par Xbox et Kojima Productions.

Réaliste ? Oui, si l'on met bout à bout les pistes. Déjà, comme dit plus haut, le but de Xbox Cloud Gaming est de collaborer avec les studios les plus importants pour des exclus xCloud. Le créateur de Death Stranding et Metal Gear Solid (entre autres) serait donc la pioche idéale. De surcroit, le développeur japonais, qui a un appétit pour la technologie, avait failli s'associer avec Stadia, mais Google a finalement refusé. Vu ce qu'il s'est passé par la suite, la fermeture des studios Stadia, ce n'est peut-être pas plus mal...

En tout cas, ce jeu serait le plus petit projet du studio, mais là où ça se complique (les rumeurs quoi), c'est que ce titre mystérieux pourrait également être un jeu PSVR2, en partenariat avec Sony Interactive Entertainment. Wait & see comme on dit !

Que pensez-vous du cloud computing et des possibles usages ? Microsoft a-t-il raison de vouloir créer des jeux exclusivement à partir de cette technologie ? Dites nous tout en commentaires.