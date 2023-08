Depuis plusieurs années maintenant le HDR fait partie intégrantes de certaines de nos TV et de nos consoles de jeu. Sur Xbox Series par exemple, c'est une technologie très utile. Mais d'abord revenons sur la technologie en elle même pour bien comprendre les bases. Le HDR (High Dynamic Range) est une technologie d'imagerie dont l'objectif principal est de reproduire une gamme dynamique plus étendue de luminosité et de couleurs que ce qui est possible avec les technologies d'imagerie traditionnelles. Pour expliquer les choses simplement, la gamme dynamique fait référence à la différence entre les parties les plus sombres et les parties les plus lumineuses d'une image. Dans une scène avec un fort contraste, certaines parties peuvent être très sombres (zones d'ombre) tandis que d'autres parties peuvent être très lumineuses (zones éclairées). Le HDR permet de capturer et d'afficher ces différences de luminosité de manière plus réaliste, en préservant les détails dans les zones d'ombre et de surbrillance.

Une belle astuce sur Xbox Series X

Jeu video oblige, le HDR est particulièrement utile dans les scènes où il y a des contrastes importants, tels que les paysages avec un ciel lumineux et des ombres prononcées ou les scènes à faible éclairage où les détails peuvent être facilement perdus dans l'obscurité. C'est notamment le cas dans les jeux horrifiques ou avec de gros contrastes. Forcément l'expérience visuelle est toujours plus immersive avec son activation même si parfois le rendu est assez étrange et un peu trop chatoyant si le jeu n'est pas conçu pour. Ca n'en reste pas moins un beau boost pour l'image. Histoire d'en profiter encore mieux sur votre console Xbox Series X la chaine YouTube HDTVTest qui est spécialiste des écrans et moniteurs a fait un mini tutorial avec une belle astuce. Voyez plutôt :

Rendez-vous sur l'application de calibrage du HDR de votre console Microsoft Pressez toutes les gâchettes en même temps de votre pad Xbox comme dans la vidéo Ensuite vous allez pouvoir régler à votre convenance plusieurs données Il faut rentrer 0.000 pour le MinTML, 1000 pour le MaxTML et 1000 pour le MaxFFTML Il faut ensuite désactiver dans les options le Dolby Vision for Gaming Le rendu du HDR devrait être beaucoup plus intense.

Rappelons tout de même que les images HDR sont conçues pour être visualisées sur des écrans qui prennent en charge le HDR. Ces écrans sont capables de reproduire une plus grande gamme de luminosité et de couleurs, ce qui permet aux images HDR de paraître plus éclatantes.