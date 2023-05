Ces dernières années, les constructeurs ont à cœur d’améliorer l’accessibilité dans le jeu vidéo. Microsoft en particulier, pionnier en la matière avec ses accessoires et manettes pensées à cet effet. Sony de son côté ne ménage pas ses efforts. L'éditeur japonais propose pléthore d’options dédiées dans ses exclusivités et en développant lui aussi une manette adaptative. A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, Microsoft nous dévoile quelle sera la prochaine étape.

Les nouveautés de Xbox en matière d'accessibilité

« Xbox ne connaît que trop bien l'importance de rendre les jeux accessibles et amusants pour tout le monde », explique le constructeur en préambule dans son communiqué de presse. Aujourd’hui, ce sont 66% des joueurs qui déclarent être confrontés à un obstacle lorsqu’il s’agit de jouer. Microsoft poursuit ses efforts pour ouvrir le jeu vidéo à encore plus de mondes et met en lumière ces derniers travaux en matière d’accessibilité. A commencer par de nouvelles pages d’aide à l’accessibilité étendues. Elles permettront en outre aux joueurs de découvrir plus de 150 fonctions, paramètres et commandes d’accessibilité disponibles à la fois sur consoles Xbox et PC et ce dans plus de 17 langues.

Imaginons que vous êtes à la recherche d’un jeu d’action et aventure avec une difficulté réglable et avec la prise en charge de l’audio spatial. Vous trouverez ça en un éclair en appliquant quelques filtres grâce à ces nouvelles pages. Microsoft profite également de cette journée symbolique pour partager ses progrès réalisés dans les offres d’accessibilités existantes. On apprend ainsi que de nouveaux conseils ont été ajoutés au service de test de l'accessibilité des jeux Microsoft afin d‘aider les développeurs à améliorer l’accessibilité de leurs jeux.

Nouvelles pages Xbox

Des partenariats mondiaux pour promouvoir ses efforts

Pour mémoire, l'initiative MGATS, lancée en 2021, a pour but d’aider les acteurs du milieu à évaluer l'accessibilité de leurs jeux et à recevoir les commentaires directement de joueurs en situation de handicap. « Ces joueurs ont effectué plus de 13 000 heures de test dans le cadre du programme MGATS, tout cela dans le but de rendre les jeux plus amusants et accessibles à tous », explique Microsoft dans son communiqué.

Dans sa volonté de rendre le jeu vidéo encore plus accessible, Microsoft annonce également plusieurs partenariats mondiaux. Xbox Netherlands s’associera par exemple à Paul Van Der Made, un joueur en situation de handicap, et à la HiPerks Foundation pour publier une nouvelle série de vidéos montrant l'impact positif que la manette adaptative Xbox continue d'avoir sur les joueurs en situation de handicap. Xbox et Special Olympics feront également équipe lors des Jeux olympiques spéciaux mondiaux de Berlin 2023. La marque verte mettra à disposition des stations de jeu Xbox dans le salon des athlètes à Berlin. Enfin Star Wars Jedi Survivor sera à l’honneur le temps d’un livestream mettant en avant ses fonctionnalités d’accessibilité.