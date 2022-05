Microsoft souhaite depuis quelques années proposer beaucoup de choses pour le handicap. Le but étant de permettre aux personnes qui souffrent de divers problèmes physiques de pouvoir utiliser leurs produits et plus largement l'informatique et le jeu vidéo.

Une gamme sur l'accessibilité

À l’occasion de l’Ability Summit, Microsoft a fait plusieurs annonces pour prôner une meilleure accessibilité. Pour cela, nous avons pu découvrir une nouvelle gamme pour PC qui est baptisée "Microsoft Adaptive Accessories". Derrière ce nom se cache des produits modulaires et personnalisables afin de répondre au mieux au type de handicap de chacun.

Pour cet automne

Voilà ce qu'explique Microsoft sur son site :

Microsoft dévoile aujourd’hui un nouvel écosystème d’accessoires adaptatifs, faciles à utiliser, pour permettre aux personnes rencontrant des difficultés à utiliser les souris et les claviers traditionnels, de créer leur configuration idéale pour tirer le meilleur parti de leur PC et de leurs applications préférées. Equipés de trois connecteurs, les accessoires permettent à chaque utilisateur d’imprimer en 3D des pièces personnalisées qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Composés de trois éléments principaux pouvant être imprimés en 3D, les nouveaux accessoires de Microsoft peuvent s’adapter aux besoins spécifiques de chacun.

De nouvelles fonctionnalités pour Microsoft, Edge, et Xbox

Microsoft souhaite notamment apporter pas mal de nouveautés aussi coté logiciel, notamment pour aider les personnes qui souffrent de handicap à pouvoir écrire ou lire comme tout un chacun.

Focus est conçu pour aider les personnes souffrant de TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité) à se concentrer en limitant les distractions et la fatigue mentale.

Live Captions transcrit automatiquement n’importe quel contenu audio sur Windows pour les personnes sourdes et malentendantes.

Voice Access : permet à chacun de contrôler son PC et de créer du contenu dans n’importe quelle application en utilisant la voix

Natural Narrator : une synthèse vocale de pointe équipée de voix naturelles, capable de réagir instantanément, même sans connexion internet.

Voilà de biens belles initiatives qui espérons pourront aider beaucoup de monde.