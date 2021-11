Selon le journaliste de Venture Beat James Grubb, un nouveau 1 contre 100 serait en développement actif. L'adaptation du célèbre jeu télévisé américain diffusé dans les années 2000 avait été proposée sur Xbox 360. Des milliers de joueurs se retrouvaient alors en ligne pour des quizs culturels variés, où la rapidité était récompensée. L'affrontement opposant le seul candidat aux autres participants permettait de gagner de vrais cadeaux (points Microsoft, jeux...). Un vrai grand moment de bonheur, très simple d'accès et fédérateur. Celui-ci aura animé quelques soirées entre 2009 et 2010 avant de s'éteindre. Et ne jamais revenir. Sûrement pour des questions de droits, mais aussi, peut-être, d'une présence publicitaire pas très importante (ah, le spot Diesel avec Common !).

1 contre 100% sûr ?

Dans la vidéo ci-dessus, Grubb affirme que 1 contre 100 revient, définitivement. Il se trouverait entre les mains du studio Altspace VR, du département Mixed Reality de Microsoft. Ce revival emploierait les nouveaux avatars de Microsoft Teams.

Il y a 2 ans, le big boss de Xbox Phil Spencer avait été interrogé au sujet de 1 contre 100. Il n'avait pas caché y songer.

Nous devrions refaire ça. Le problème de 1 Contre 100 en particulier est qu'il s'agit d'une émission télé dont les droits sont détenus par société de production télévisuelle. Mais je peux dire que Matt et moi avons déjà eu de nombreuses discussions à ce sujet, qu'il s'agisse de cette licence ou simplement de son concept, et qu'il s'agit de quelque chose que nous aimerions refaire. Nous cherchons des idées et discutons avec les équipes parce que c'est une de ces expériences qui - et c'est presque un cliché - était en avance sur son temps. L'idée d'avoir des événements en direct où plus d'une centaine de personnes se réunissent, avec des lots à gagner, c'est très axé communauté... Avec Mixer ? Vous pouvez même le faire là sans qu'il y ait besoin du jeu localement. Bref, Matt et moi réfléchissons à ces idées depuis un bon moment. Je soupçonne que vous verrez quelque chose arriver, parce que je pense que ça doit arriver.

Le temps est-il enfin venu pour que votre serviteur puisse redevenir la machine qu'il était à l'époque ? On prendra comme toujours les déclarations de Grubb avec des pincettes. Mais, entre nous, en cette époque de distanciation, ce serait fantastique. Tout simplement.