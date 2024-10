Lors du Xbox Games Showcase 2024 à l'occasion du Summer Game Fest 2024, Wuchang Fallen Feathers avait tiré son épingle du jeu avec un trailer de toute beauté. Restait encore à voir plus de gameplay en bonne et due forme de ce nouvel action-RPG chinois mâtiné de Souls-like inscrivant son récit dans l'ère de la dynastie Ming. Par l'entremise du Xbox Partner Showcase d'octobre, nous avons eu droit à un prometteur aperçu en ce sens.

Le gameplay de Wuchang Fallen Feathers déploie ses ailes

Après Black Myth Wukong, c'est un autre action-RPG empruntant de nombreux codes au Souls-like qui s'annonce du côté de 505 Games : Wuchang Fallen Feathers, attendu courant 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Xbox nous avait promis des combats de boss épiques à l'occasion de son Xbox Partner Preview, et nous avons pu constater de tout cela sur pièce. Et le résultat semble pour l'instant plutôt prometteur.

Wuchang Fallen Feathers nous place à l'ère de la dynastie Ming dans l'Empire du Milieu. Nous y incarnons Shu, une combattante affublée de plumes aux mystérieux pouvoirs. Cela semble toutefois signifier qu'elle se transforme en l'un des monstres semant le chaos. Nous pourrons si le besoin s'en fait sentir puiser dans ces pouvoirs, mais cela risque d'avoir un terrible prix. Le tout se présente en tout cas une jolie direction artistique rendant hommage au folklore chinois.

Quoi qu'il en soit, Wuchang Fallen Feathers nous présente du gameplay nerveux, avec des boss spectaculaires, dans un style qui n'est certainement pas sans rappeler Black Myth Wukong, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il faudra toutefois attendre de voir le jeu complet pour mieux se rendre compte de son potentiel. Rendez-vous pour cela dans le courant de l'année prochaine.

Source : Xbox sur YouTube