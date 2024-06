En attendant The War Within, les joueurs de World of Warcraft peuvent s'adonner à Remix, un événement à durée limitée qui rebat les cartes du MMO iconique de Blizzard. Nous avons justement pu interviewer les développeurs à son sujet.

Pour rappel, Remix propose de revisiter la populaire extension Mists of Pandaria dans le cadre de World of Warcraft Dragonflight. Outre le fait de proposer un gameplay radicalement différent et frénétique, il s'agit d'un bon moyen de préparer des personnages pour The War Within, tout en récupérant de sympathiques cadeaux pour son compte principal. Voici ce que Brian Dowling et Ciji Brambrick, développeurs que nous avons pu interviewer, et vétérans du MMO iconique de Blizzard avant d'y travailler, avaient à nous dire sur cet événement disponible jusqu'au 20 août.

Un Remix de la temporalité dans World of Warcraft

Après 20 ans d'une histoire extrêmement riche, World of Warcraft ne manque pas de choses à raconter et d'expériences à proposer à ses joueurs. Alors que les aventures sur Dragonflight semblent être arrivées à leur terme, les héros d'Azeroth peuvent en attendant The War Within revisiter une extension populaire du MMO, sans passer par le prisme de Classic.

Avec l'événement Remix, Blizzard propose de retourner dans le monde des Pandarens avec le gameplay de Dragonflight. Nous incarnons donc un voyageur temporel, qui peut tout à fait être un Drachtyr issu de Dragonflight ou un Chasseur de Démons de Légion. Nous pouvons explorer ce monde sous un œil nouveau, à dos de notre dragon, que l'on débloque au niveau 10 dans le cas d'un nouveau personnage. L'idée est de pouvoir refaire l'intégralité du contenu PvE de Mists of Pandaria à vitesse grand V. Pour cela, les joueurs pourront faire évoluer au fil de l'événement une cape et des gemmes à enchâsser dans son équipement leur octroyant des statistiques indécentes et gagner grandement et rapidement en puissance.

Brian Dowling nous a en effet indiqué que « vous devenez tellement puissant que vous pouvez faire des donjons de haut niveau alors que votre personnage est niveau 10. L'idée de Remix est de proposer de refaire une extension très appréciée de manière amusante et sans prise de tête. Mais le défi est là pour les joueurs expérimentés, avec notamment des Donjons Mythiques qu'ils pourront totalement détruire en solo avec un build bien élaboré ».

Plusieurs raisons de remonter dans le temps sur Remix

Outre une façon rafraîchissante de renouer avec Mists of Pandaria, World of Warcraft Remix entend inciter les joueurs vétérans comme néophytes d'y participer pour plusieurs raisons. Il s'agit d'une part, toujours selon Brian Dowling, d'une très bonne manière de faire monter plusieurs nouveaux personnages très rapidement. Les plus acharnés peuvent arriver au niveau maximum fixé à 70 en l'espace de quelques heures. Leur progression sera ainsi conservée sur le jeu de base, et ils seront donc parés pour The War Within, la prochaine extension majeure du MMO. Même chose concernant les succès à débloquer, pour celles et ceux que cela intéresse.

Remix présente également une monnaie unique : le Bronze. Celle-ci peut être obtenue au fil de l'événement ou en recyclant des gemmes inutilisées. Elle permet d'acheter différents éléments comme des montures ou des cosmétiques, qui seront conservés une fois l'événement terminé, comme nous l'a précisé Ciji Brambrick. Les collectionneurs ou les joueurs souhaitant avoir différents personnages prêts à partir sur The War Within ont donc de quoi faire dans Remix.

En attendant, Aile-de-Mort sème à nouveau le chaos dans Cataclysm Classic.

En parallèle de la bêta de World of Warcraft The War Within et Cataclysm Classic

À dessein, Remix est un événement temporaire qui permet d'occuper les joueurs de prime abord de manière occasionnelle, comme nous l'a indiqué Brian Dowling. Rappelons que Cataclysm Classic est sorti le 20 mai. Nous avons par ailleurs demandé aux développeurs quels sont leurs plans pour la prochaine extension Classic, qui logiquement sera Mists of Pandaria, celle que l'on peut justement revisiter actuellement dans Remix. Brian Dowling n'avait malheureusement rien à nous annoncer à ce sujet.

Même constat pour The War Within, la prochaine extension majeure à venir sur World of Warcraft. Pour rappel, la bêta de cette dernière est disponible dès aujourd'hui pour les joueurs intéressés, en attendant une sortie prévue plus tard dans l'année. Entre Cataclysm Classic, Remix et la bêta de la nouvelle extension, les aventuriers d'Azeroth ont définitivement beaucoup de choses à se mettre sous la dent cet été.