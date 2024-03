DC Comics a maintenant plusieurs cordes à son arc. Cet univers s'est étendu au cinéma, mais également au jeu vidéo. Récemment, on l'a constaté avec la sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League, qui a malheureusement divisé la communauté. Mais les fans attendent également des nouvelles d'un titre estampillé Wonder Woman et porté par Monolith Studios, qu'on connaît surtout pour les jeux La Terre du Milieu (l'Ombre du Mordor et de la guerre). Le hic, c'est qu'il se fait bien discret. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. On a enfin du nouveau sur le projet, même si ça ne va peut-être pas soulager tout le monde.

L'équipe derrière le jeu Wonder Woman se renforce, mais...

Jusqu'ici, Monolith Productions était le seul studio qui s'occupait du développement. Finalement, on nous informe que la branche Montreal de Warner Bros Games, qui est ici l'éditeur, a rejoint le chantier de Wonder Woman. Si vous ne connaissez pas son CV, sachez qu'on lui doit plus récemment... Gotham Knights. Pour celles et ceux qui ont fait le jeu, ça risque d'être un coup dur. Sans être un naufrage total, le jeu n'était pas forcément à la hauteur des attentes. D'une manière générale, il a grandement partagé les joueurs, comme en atteste son score utilisateur sur Metacritic de 5,2/10 pour la section PS5.

Après, on ignore un peu la nature de son rôle sur Wonder Woman. Des rumeurs parlaient d'un jeu-service, et Warner cherche justement à en faire de plus en plus. Est-ce que l'implication de WB Montreal confirme que ce titre en sera un ? Difficile de se prononcer, mais ça en effraie plus d'un. Cependant, on a appris que la firme recrutait un artiste dans le développement pour aider à façonner ce nouveau jeu : « dans ce rôle, votre premier objectif parmi nous sera de travailler en étroite collaboration avec notre équipe et de soutenir l’équipe de Monolith Productions sur leur jeu Wonder Woman annoncé », peut-on lire dans la description du poste. De toute évidence, le projet est loin d'être arrivé à son terme, alors patience.

Globalement, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce titre Wonder Woman. Il n'a jamais vraiment été montré via un long trailer, seulement confirmé. L'année dernière, on a tout de même eu une première image à se mettre sous la dent. Enfin, on dit image, mais c'était un artwork repéré sur la bannière d'un développeur de Monolith Productions sur les réseaux sociaux. On pouvait y avoir plusieurs personnages, dont notre héroïne ou Themyscira. En outre, ce jeu intégrera le fameux système Nemesis du studio derrière L'Ombre du Mordor et de la guerre. Pour rappel, ce dernier offre une plus grande importance aux choix du joueur et à ses actions. Reste à savoir comment il sera mis en oeuvre ici.