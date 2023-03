Wo Long Fallen Dynasty vient tout juste de sortir et les joueurs sont déjà en colère. Sur PC, c’est la catastrophe et le studio vient de prendre la parole sur le sujet.

Le souls like de la Team Ninja, a qui l’on doit les Nioh, est sorti depuis peu et les joueurs ont commencé leur périple. Mais si tout semble bien se passer pour Wo Long Fallen Dynasty sur consoles, ce n’est visiblement pas le cas sur PC. L’optimisation serait aux fraises, et pour certains, le jeu ne se lancerait même pas. Un démarrage en catastrophe qui n’est pas sans rappeler celui de The Callisto Protocol et Forspoken.

La Team Ninja a pris la parole sur ses réseaux sociaux et apporte également quelques solutions temporaires aux plus gros problèmes rencontrés.

Wo Long Fallen Dynasty a de gros soucis sur PC, le studio sur le coup

Écran noir au lancement, jeu qui tourne sans le son, bugs en pagaille et crash divers… Wo Long Fallen Dynasty a de gros soucis d’optimisation sur PC. Les joueurs sont rapidement montés dans les tours et ont fait part de leur frustration sur les réseaux sociaux. Ce qui a poussé le studio à prendre la parole et à trouver quelques tips pour essayer d’aider à corriger la plupart des problèmes. Des solutions temporaires que vous pouvez consulter dès maintenant sur la FAQ officielle du jeu.

Pour les problèmes de la version PC, comme l'écran noir pendant la scène d'ouverture et l'absence de son avec certaines cartes son, veuillez essayer les méthodes énumérées dans la section « Dépannage » de notre page FAQ.

Un gros patch très bientôt

La Team Ninja est bien consciente des différents bugs qui entravent l’expérience des joueurs sur Wo Long Fallen Dynasty et affirme mettre tout en œuvre pour les corriger dès que possible. Un gros patch est attendu rapidement sur PC pour éviter le naufrage intégral, mais pour le moment malheureusement, les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience.

Sur console en revanche, tout semble aller pour le mieux pour la majorité des joueurs. De notre côté, lors de notre test réalisé sur PS5, nous n’avons pas eu de problèmes majeurs.