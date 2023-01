Wo Long Fallen Dynasty arrive bientôt et le jeu promet d’ores et déjà d’être extrêmement généreux, bien plus que Nioh.

Vous trouviez qu’il y avait beaucoup (trop) de loot dans Nioh ? Attendez de voir Wo Long Fallen Dynasty, le prochain gros titre de la Team Ninja. Récemment interrogé dans les colonnes d’IGN, l’un des réalisateurs du jeu a dévoilé de nouveaux éléments de gameplay, et le contenu s'annonce énorme.

Pour celles et ceux qui ont pu tester la démo, Wo Long Fallen Dynasty se présentait comme un souls-like assez similaire à Nioh dans son approche du combat, notamment en termes de nervosité des affrontement, mais aussi en terme de loot et de diversité d’équipement puisque ce dernier avait déjà tendance à tomber très rapidement. Quoi de plus normal étant donné que le jeu est développé par la même équipe après tout. Seulement voilà, d’après Masakazu Hirayama, réalisateur du jeu, nous n'avons encore rien vu. Pas du tout même.

Wo Long Fallen Dynasty aura une tonne d'armes et armures

Dans la première démo, nous n’avions en effet eu accès qu’à une infime partie des armes et armures présentes dans le jeu, comme un katana, des épées doubles, des armes d’hast ou encore un arc. Et bien sachez que dans le jeu final, il y aura au total pas moins de 16 armes différentes (13 pour la mêlée et 3 pour les combats à distance) et plus de 40 ensembles d’armures uniques doté de bonus divers et variés. Oui, c’est énorme.

Le réalisateur nous annonce par exemple qu’il sera possible de s’équiper de haches, de bâtons, des armes lourdes ou encore de lances typiques de la période des Trois Royaumes.

Un arsenal ultra diversifié, encore plus qu’un Nioh qui offrait déjà une gamme d’armes généreuse, que l’on pourra améliorer à la volée en se rendant auprès d’un forgeron et que l’on pourra également récolter durant nos missions.

Les fans de la période des Trois Royaumes peuvent également s'attendre à trouver tout un tas d'armes et d'armures emblématiques appartenant aux illustres seigneurs de guerre de l'époque. Par exemple, vous pouvez jouer le rôle de Guan Yu en portant son armure et l'iconique « Azure Dragon Crescent Glaive ». Certains boss lâchent également leurs armes, que vous pouvez équiper après les avoir vaincus. Masakazu Hirayama via IGN

Le développeur affirme également que chaque arme dispose d’une palette de mouvements spécifique et profite d’animations uniques. Il sera d’ailleurs possible de s’équiper de deux armes de mêlée différentes et d’en changer à la volée pour enchaîner les combos. Et si le jeu a été pensé de manière à pouvoir être terminé sans changer de type d’équipement, la polyvalence est tout de même recommandée.

Si vous maîtrisez les combos d'un type d'arme et que vous vous habituez à ses arts martiaux, vous devriez pouvoir finir le jeu sans changer d'arme. Cependant, du point de vue de la conception du jeu, nous conseillons aux joueurs de changer d'arme en fonction des ennemis Masakazu Hirayama via IGN

Un peu de gameplay pour patienter

Wo Long Fallen Dynasty promet donc d'être particulièrement énorme en terme de mécaniques et devrait proposer une grande quantité d'approches différentes, bien plus que Nioh. Les fans de souls-like hyper nerveux devrait donc être aux anges et l'optimisation de l'équipement au rendez-vous.

Le jeu est attendu est toujours attendu pour le 3 mars 2023 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One et pour patienter, on a même le droit à un peu de gameplay, une nouvelle fois partagé par IGN. On peut y voir l'un des premiers environnements du jeu et des ennemis inédits.