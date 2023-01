Après deux épisodes de Nioh, la Team Ninja reviendra bientôt avec Wo Long Fallen Dynasty, un nouveau souls-like qui nous envoie en Chine en pleine période des Trois Royaumes. Seigneurs de guerre légendaires, démons et créatures fantastiques sont au programme de cet action RPG qui s’annonce d’ores et déjà très exigeant. Et c’est peut-être là le problème, si l’on en croit les dernières déclarations de Fumihiko Yasuda, le producteur du jeu, ça va faire mal, très mal, et ça risque de ne pas plaire à tout le monde.

Wo Long ne va pas vous ménager

Interrogé au micro d’IGN, le producteur de Team Ninja revient sur la difficulté du jeu et plus précisément celle des boss. Il décrit des mécaniques cycliques basées sur l’apprentissage, les tests et la stratégie d’approche. En somme, un Die & Retry classique. Wo Long Fallen Dynasty misera en effet sur des boss, démoniaques ou humains, particulièrement difficiles qui, bien qu’accessibles sur le papier, demanderont certainement de suer un peu (beaucoup ?).

Lorsque vous affrontez un boss pour la première fois, vous êtes généralement désespéré et vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de le battre. Découvrir les ouvertures pour attaquer le boss et trouver des indices sur la façon de le battre en y allant à tâtons est, à mon avis, la partie la plus agréable d'un combat de boss. Ne pas donner trop d'indices au joueur est quelque chose que nous faisons depuis la série Nioh, et cela n'a pas changé pour Wo Long : Fallen Dynasty Via IGN

Affronter, mourir et réessayer seront donc le crédo dans Wo Long Fallen Dynasty. Un système d’apprentissage à la dure qui n’est pas nouveau et encore moins depuis l’explosion des souls-like, mais qui a autant de fans que de détracteurs. Et avec un tel discours, Wo Long Fallen Dynasty est bien parti pour relancer cette bonne vieille polémique concernant les jeux difficiles. On se souvient encore de la colère qu’avait soulevé Sekiro, jugé abusivement difficile, ou encore plus récemment, Returnal, l'excellent shooter de Housemarque, qui lui aussi avait fait l'objet d’un énième débat sur la difficulté.

Des boss qui vont faire très mal

Cette année, c'est Wo Long Fallen Dynasty qui semble (malheureusement ?) bien parti pour lui aussi être au centre de nouveaux débats, d’autant que la difficulté, l'exigence et l’apprentissage seront au cœur de l’expérience. Et les développeurs n’y sont visiblement pas allés de main morte. Si le jeu offre de nombreux outils pour se battre et beaucoup d’armes, l’esquive et la capacité de dévier les attaques seront au centre de l’expérience et seront surtout le meilleur moyen de mettre à mal vos ennemis. Seulement, d’après le producteur du jeu, c’est extrêmement difficile. Pour lui, c’est même impossible, bien qu’il est certain que les joueurs y arriveront.

Utiliser la parade pour inverser le cours de la bataille de manière efficace est l'une des caractéristiques uniques de Wo Long. Tout d'abord, vous devrez apprendre les mouvements du boss avant de pouvoir réagir et contrer les attaques. Je pense que ce cycle est ce qui permet à Wo Long de se démarquer. Personnellement, je trouve cela impossible, mais j'ai hâte de voir des vidéos de joueurs capables d'esquiver chaque attaque du jeu. Via IGN

Outil marketing ou exigence maximale ? Bonne question. Toujours est-il que le jeu sera difficile. Le développeur surenchéri d’ailleurs en dévoilant par exemple que les Seigneurs de Guerre légendaires que l’on sera amené à affronter seront extrêmement puissants et très stratégiques dans leur manière d'aborder les combats. Il prend l’exemple de Lu Bu, l’un des Seigneurs de Guerre les plus marquants de la période des Trois Royaumes, qui pourra se battre à dos de monture ou à pied, changeant de posture à la volée en fonction de l’approche du joueur.

Si vous êtes écrasé par lui d'innombrables fois, rappelez-vous simplement que c'est Lu Bu, le chef de guerre le plus puissant de la période des Trois Royaumes. Même si vous gagnez, ce sera un combat tendu et très éprouvant pour les nerfs. Via IGN

Des mécaniques pour se faciliter le travail

Toutefois, Wo Long dispose aussi d’une mécanique unique permettant de lisser la difficulté à sa guise, le rang de moral. Sorte de niveau temporaire réinitialisé à chaque mission, le rang de moral monte lorsque l’on bat des ennemis et baisse lorsque l’on meurt. Ce qui fait également monter le moral des ennemis et les rend plus puissants, mais ils donneront alors plus de butin une fois vaincu.

Il est donc tout à fait possible de faire monter son moral avant une rencontre de boss pour commencer avec un sérieux avantage. Durant le combat, il est également possible de faire baisser le moral du boss (ce qui le rend plus vulnérable) en réussissant des frappes spéciales. Un système qui fonctionnait plutôt bien lors de la démo, mais qui reste à jauger sur le long terme.

Quoi qu’il en soit, nous ne pourrons statuer définitivement qu’après avoir pu jouer au jeu dans sa version finale. Wo Long Fallen Dynasty est attendu le 3 mars 2023 sur PS5, Xbox Series, Pc, PS4 et Xbox One.

Et vous, les jeux difficiles ça vous parle, ou vous êtes définitivement contre ?