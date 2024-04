Avec plus de 10 millions de copies écoulés, Dead Cells est clairement un énorme carton. Une production française qui a rayonné à travers le monde et qui, malgré son âge avancé (6 ans), ne lâche rien. En août dernier, le jeu est revenu avec une version PS5 gratuite pour les possesseurs de l'édition PS4, et le suivi va encore durer longtemps. Motion Twin a promis de nouvelles mises à jour jusqu'en 2025... avant de refermer complètement la page ? Sûrement, mais d'ici là, le studio aura lancé son prochain projet, Windblown, en accès anticipé.

Un trailer de gameplay qui envoie du très lourd pour Windblown

Le studio bordelais Motion Twin est apparu au cours du pré-show des Game Awards 2023. Ce n'était pas pour présenter une énième mise à jour gratuite de Dead Cells, mais au contraire pour dévoiler leurs futurs plans. Et c'est à cet effet que les développeurs ont annoncé la sortie, en 2024 sur PC, de Windblown. Un nouveau rogue-lite d'action où l'on incarne des Voltigeurs, des guerriers qui vont devoir défendre envers et contre tout l'Arche, leur village flottant qui est en orbite autour d'une immense abîme « Le Vortex ».

Windblown est évidemment très axé sur les combats, mais également sur les déplacements qui se veulent très dynamiques. « Les déplacements sont simples et précis : les dashs vous envoient d’une île ou d’une plateforme à l’autre en un éclair, vous permettent d’esquiver les assauts des Vortex mais également d’avancer à vive allure vers votre prochaine rencontre » indique le communiqué de presse de Windblown.

Comme pour tout rogue-lite, la mort dans Windblown n'est qu'un apprentissage. À chaque échec, il sera possible d'absorber des souvenirs pour gagner en puissance et en compétences. Motion Twin insiste aussi sur l'importance du quatuor Armes, Trinkets, Cadeaux et Poisson. Pour le premier, il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais sachez que l'on peut alterner entre deux armes.

Attaques Cristallisées : des finishers pour récupérer son énergie et augmenter les récompenses

Trinkets : pour interagir avec l'environnement, en le détruisant par exemple avec des bombes de feu

Cadeaux : des bonus passifs qui s'appliquent à l'équipement, ou au personnage. Il peut par exemple se soigner lorsqu'un ennemi passe l'arme à gauche

Poisson : un allié qui peut avaler tout cru un adversaire

Un Dead Cells survitaminé

Tous ces systèmes sont importants pour apporter de la profondeur à Windblown, et surtout aux différentes runs. À quand la sortie ? Comme dit plus haut, ce sera cette année sur PC avec un lancement en early access dans un premier temps, à l'instar de Dead Cells. Une étape cruciale pour Motion Twin qui a déjà procédé à des améliorations sur la base des retours des testeurs de la Closed Alpha. D'ailleurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à visiter le site de Windblown et vous aurez peut-être l'occasion d'être sélectionnés pour les prochains tests fermés à venir.

Après une période de Closed Alpha, de nombreuses améliorations ont déjà été rendues possibles par le retour des joueurs et des joueuses, comme l’amélioration des Alterattaques ou l’ajout de nouveaux types d’ennemis pour maintenir les Voltigeurs en alerte. Via communiqué de presse.

Enfin, on rappelle que Windblown entend se différencier de Dead Cells avec son nombre de joueurs. C'est un jeu solo, mais qui peut jouable jusqu'à trois.