Wild Hearts, le Monster Hunter like d’EA et Koei donne tout ce qu’il a dans un nouveau trailer aux Game Awards, Capcom pourrait bien avoir un concurrent de taille désormais.

Si la licence Monster Hunter a pris les devants depuis bien longtemps et profite désormais d’une communauté phénoménale, et en remettra une couche avec la sortie de Monster Hunter Rise sur PS5 et Xbox Series, Wild Hearts pourrait peut-être rebattre les cartes dès sa sortie le 16 février prochain.

Wild Hearts nous en met plein les mirettes en vidéo

Attendu sur PS5, Xbox Series et PC, Wild Hearts s’apprête à frapper un grand coup et à grignoter du territoire à la licence de Capcom. Après plusieurs présentations de son univers fortement inspiré du folklore japonais, l’action RPG d’EA et Koei a profité de ces Game Awards 2022 pour faire monter la sauce avec un trailer impressionnant. Monstres gigantesques, direction artistique léchée et un zeste de combats nerveux sont au programme de cette nouvelle bande-annonce qui annonce un jeu particulièrement ambitieux.

S'il n'a pas eu le droit à une véritable présentation, le jeu nous a tout de même laissé un aperçu de plusieurs nouveaux monstres aussi énormes que magnifiques. On a le droit à Amaterasu, un superbe phénix capable de cracher de puissants jets de flammes, le Deathstalker, un énorme loup vif comme le vent et le Golden Tempest, une sorte de tigre impressionnant affublé de deux grosse tentacules.

Désormais, il n’y a plus qu’à patienter avant de pouvoir poser nos mains sur l’énorme bestiole. Wild Hearts ne verra le jour qu’en début d’année prochaine, mais les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur toutes les plateformes.

Comptez-vous répondre à l’appel de la chasse en février prochain ?