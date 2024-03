Après une longue attente et un an après son lancement sur iOS, WhatsApp est sur le point d'intégrer la fonctionnalité de transcription de messages vocaux pour les utilisateurs Android. Cette nouveauté, déjà disponible sur des applications concurrentes telles que Google Messages et Telegram, marque un tournant pour la messagerie instantanée la plus utilisée au monde.

WhatsApp offre enfin cette belle nouveauté

En effet, depuis mai 2023, les utilisateurs d'iPhone jouissent de cette fonctionnalité leur permettant de convertir la voix en texte, facilitant ainsi la compréhension des messages sans avoir besoin de les écouter. Pour Telegram, bien que cette fonction soit disponible, elle reste limitée pour les utilisateurs non-premium à deux transcriptions par semaine.

Comme le rapporte thespandroid, la version bêta la plus récente de WhatsApp pour Android, la 2.24.7.7, a révélé par analyse d'APK l'imminence de cette fonctionnalité grâce à plusieurs lignes de code éloquentes. Par exemple, l'application nécessitera le téléchargement de 150 Mo de données supplémentaires pour activer la transcription, utilisant le système de reconnaissance vocale de l'appareil pour fournir des transcriptions chiffrées de bout en bout, garantissant ainsi la confidentialité des échanges.

Bien que cette fonctionnalité soit en cours de développement et n'ait pas encore été activée pour le grand public, son intégration future sous l'onglet Paramètres > Discussions semble évidente, comme c'est déjà le cas sur iOS. La transcription des messages vocaux représente une amélioration significative pour les utilisateurs qui préfèrent lire plutôt qu'écouter, ou pour ceux qui se trouvent dans des environnements où écouter un message vocal n'est pas pratique.

Bien que la date officielle de lancement de cette fonctionnalité sur Android reste inconnue, l'anticipation est palpable. WhatsApp rattrape ainsi son retard sur ses concurrents et continue d'améliorer l'expérience utilisateur en répondant à une demande croissante pour des communications plus accessibles et pratiques. Certains diront que cela arrive un peu tard. On vous laissera juges de cette affirmation.