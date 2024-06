Warhammer Space Marine 2 est toujours aussi gore et le prouve en vidéo à l'occasion du Summer Game Fest. Un bon moyen de retrouver l'univers de Warhammer.

Lors du Summer Game Fest, une nouvelle bande-annonce pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 a été dévoilée, apportant des détails excitants pour les fans de cet univers sombre et futuriste. Développé par Saber Interactive et publié par Focus Entertainment, ce jeu de tir à la troisième personne promet une expérience de combat intense contre des hordes d'ennemis.

Space Marine 2 en plein Summer Game Fest

Warhammer 40,000: Space Marine 2 continue l'histoire de Lieutenant Titus, un vétéran des Ultramarines. Dans ce nouvel opus, les joueurs devront affronter les redoutables Tyranides, une race d'aliens insectoïdes. Le jeu propose une campagne solo ainsi qu'un mode coopératif à trois joueurs, où les joueurs peuvent incarner des compagnons de Titus, tels que Chairon et Gadriel​.

Le gameplay de Space Marine 2 se distingue par son action rapide et brutale. Les joueurs peuvent utiliser une variété d'armes mortelles et de capacités puissantes pour éliminer les ennemis. Les combats se déroulent dans des environnements variés et immersifs. Allant des champs de bataille vastes aux installations en ruines, chacun offrant des défis uniques.

En plus de la campagne solo, Warhammer 40,000: SM2 propose également des modes multijoueurs compétitifs en ligne. Permettant aux joueurs de tester leurs compétences contre d'autres Space Marines dans des batailles PvP intenses​. Du lourd en perspective.

Space Marine 2 est prévu pour une sortie le 9 septembre 2024. Sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, et PC via Steam. Les précommandes sont déjà disponibles. Offrant diverses éditions, y compris une édition collector avec des bonus exclusifs tels qu'une bande sonore, un artbook, et des objets en jeu​. Bref, un jeu Warhammer qui semble être de grande qualité. Reste à voir si le titre sera intéressant sur le long terme, ou s'il présentera des longueurs comme dans le premier épisode (qui reste malgré tout, très bon).