Ce nouveau jeu Warhammer est donc réalisé en collaboration avec Games Workshop et sortira sur PC et consoles. Dans celui-ci, les joueurs incarneront un Libre-marchand, les descendants d'une ancienne dynastie de corsaires. Ces derniers règnent sur leur propre empire marchand et explorent les zones de l'espace impérial avec la bénédiction de l'Empereur.

Un jeu Warhammer oui, mais un RPG !

On ne va pas y aller par quatre, un RPG dans l'univers Warhammer 40 000 c'est tout même assez rare. L'action se déroule dans les étendues de Koronu. Ce qui laissera l'opportunité de rencontrer de nombreux compagnons de voyage. Notamment un Space Marine, un Ranger d'Aeldari et une Sœur de Bataille. D'autres personnages seront également disponibles.

Oleg Shpilchevsky, directeur d'Owlcat Games explique :

Nous sommes vraiment ravis d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Owlcat Games. Travailler sur un univers aussi remarquable que celui de Warhammer 40 000 est un grand honneur mais aussi une responsabilité et un défi pour notre équipe. L'obscurité sinistre du 41ème millénaire est un lieu rude où règne le mal, les sacrifices, les menaces et d'innombrables défis. Cet univers s'intègre parfaitement dans un jeu de rôle qui offre au joueur une grande liberté de choix. Nous nous efforçons d'apporter au jeu tout ce que les fans du genre cRPG aiment et attendent : des décisions cruciales, des histoires non linéaires, un casting de compagnons fort et diversifié ainsi que des systèmes de jeu addictifs et complexes à maîtriser.

Notons que les développeurs viennent de mettre en place un intéressant système permettant de "participer au développement". C'est à dire que vous pouvez soutenir le jeu en achetant l'un des Packs Fondateurs et ainsi avoir accès aux versions alpha et bêta du jeu. Les Packs Fondateurs sont disponibles sur le site internet d'Owlcat Games.