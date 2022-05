C'est enfin le week-end, ce qui signifie que près de 48h de liberté s'offrent aux joueurs pour s'adonner à leur passe-temps favori. À quoi avez vous joué cette semaine, et à quoi allez-vous jouer ce weekend ?

À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De démos téléchargées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de nous le dire, à vous de discuter dans les commentaires ci-dessous, d'échanger avec passion.

Voici à quoi la rédaction à joué cette semaine, et vous?

Damien Greffet : votre serviteur a poncé Sniper Elite cette semaine. Le bonheur de faire exploser des crânes en kill-cam, et de passer un tir à plus de 800M reste intact, tandis que l'ambiance seconde guerre mondiale fait toujours son petit effet. Karl Fairburne (couille équitable en français) ne dégouline toujours pas de charisme, mais si les attentes sont mesurées, alors ce jeu devrait vous toucher en plein cœur, aussi sûrement que je touche mes cibles en pleine tête.

Camille Allard : Notre homme continue sur sa lancé animalière. Après avoir passé de trop longues heures dans les ruines de Stalingrad à se faire bombarder à coups de Schwerer Gustav, Camille a besoin de tendresse et de fourrure. Cette semaine, il a donc continué à poncer Planet Zoo, afin de mélanger habilement l'écologie avec un capitalisme prédateur.

Noellie Mautaint : Les lecteurs les plus assidus d'entre vous le savent, la dame s'est penchée cette semaine sur The Quarry afin de vous en livrer une preview savoureuse. Mais ses démons ont également repris le dessus puisqu'elle n'a pas pu résister à rallumer une clope Overwatch.

Yohann Rapi : Avec une petite semaine de répit niveau test, Sutter_Cane s'est replongé dans son backlog de folie pour nous en dénicher une nouvelle pépite. Notre homme a passé sa semaine a nettoyer des gros pixels baveux dans Street Cleaning Simulator. Si jamais vous avez rêvé de piloter une moto-crotte, ce jeu est fait pour vous, à moins que vous ayez la rétine sensible. Le jeu date de 2011, et même à l'époque, on trouvait ce rendu visuel hideux.

Benjamin Cornu : Poufy a posé son vendredi pour profiter d'un weekend à rallonge. Et si le monteur de la rédaction n'a pas confié le programme de ses loisirs, on peut voir sur Discord que le monsieur s'est relancé à fond dans Gran Turismo 7. Il faut dire que l'update 1.15 est tombée hier soir, et qu'elle apporte pas mal de nouveau contenu comme vous pouvez le voir ici.