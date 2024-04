Mike Laidlaw, le créateur de Dragon Age, ainsi que des vétérans d'Ubisoft, sont fiers de présenter leur premier jeu sous l'égide du studio indépendant Yellow Brick Games. Et ça donne envie !

Baptisé Eternal Strands, le titre emprunte clairement la patte de productions telles que Dragon Age et Immortals: Fenyx Rising, entre autres. Le tout se présente comme un jeu solo d'action aventure à la troisième personne magique à bien des égards. Le titre est attendu à une date encore indéterminée sur PC, PS5 et Xbox Series. Une première brique déjà solide pour le studio indépendant Yellow Brick Games ?

Un premier jeu prometteur par des vétérans de Dragon Age et Ubisoft

Mike Laidlaw, l'un des esprits créatifs derrière Dragon Age, annonçait en 2020 l'ouverture de son propre studio baptisé Yellow Brick Games. Celui-ci est composé notamment de vétérans d'Ubisoft et a pour but de créer des jeux sans passer par un éditeur. Quatre ans plus tard, nous avons droit au premier trailer du fruit de leur travail. Voici donc venir Eternal Strands, un jeu solo sur le papier très prometteur !

Nous y incarnons Brynn, une Tisseuse cherchant à récupérer l'Enclave, le foyer séculaire de son peuple, des terribles et gigantesques créatures qui l'ont envahi. Pour ce faire, la jeune femme dispose de nombreuses compétences tant martiales que magiques. Ce qui marque particulièrement ce jeu dirigé par le vétéran de Dragon Age, c'est l'utilisation plutôt innovante de différents types de magie. Brynn peut faire appel à la télékinésie, la chaleur ou encore le froid pour manipuler en temps réel l'environnement et tourner un combat en sa faveur.

Voici Brynn, l'héroïne d'Eternal Strands. © Yellow Brick Games

Un premier aperçu qui donne très envie

Toutes ces capacités ne seront pas de trop pour affronter les différents dangers sur la route de Brynn. Nous pouvons en effet voir de puissants monstres, mais aussi des machines proprement titanesques. À l'instar d'un certain Dragon's Dogma 2, nous pourrons grimper dessus pour attaquer leurs points faibles. Outre les combats, nous pourrons faire usage des pouvoirs de la jeune femme pour explorer un vaste terrain de jeu empli de secrets. La direction artistique d'Eternal Strands s'avère également plutôt chatoyante. Les inspirations du côté notamment d'Immortals: Fenyx Rising ne sont pas anodines, compte tenu de la présence de vétérans d'Ubisoft dans l'équipe.

Ce tout premier jeu du studio créé par l'un des pères fondateurs de Dragon Age donne en tout cas très envie. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été avancée. Eternal Strands est attendu sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series. Gageons que Dragon Age 4 sortira avant ce titre qu'on surveille d'ores et déjà de près.