Avec tous les jeux Marvel sortis ou en production, tout le monde se demandait si la société voulait créer un MGU, Marvel Gaming Universe, pour imiter le MCU.

La réponse va probablement décevoir les fans, mais non, il n'y aura pas d'équivalent au MCU pour les jeux vidéo Marvel. Bill Rosemann, vice-président et directeur créatif de Marvel Games, a donné son point de vue lors d'une interview.

Le monde est étonnamment très familier avec le multivers et l'accepte. Il y a toutes ces réalités différentes et nous voulons donner à chacun la liberté de raconter leur histoire. Nous ne souhaitons pas leur dire « Vous ne pouvez pas faire exploser la lune, parce que ce jeu d'un autre studio a besoin de la lune ». Nous voulons donner à chacun la liberté et les moyens de raconter leur histoire.