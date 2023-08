On n'y croyait presque plus, mais un gros leak particulièrement fiable révèle que le très attendu Vampire The Masquerade Bloodlines 2 arrive très bientôt !

Il peut être assez désespérant d'attendre un jeu pendant plusieurs années. Les fans de Kingdom Hearts ou de Duke Nukem ne le savent que trop bien. Eux ont eu la chance de voir enfin leurs suites sortir, ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont encore à l'affût de la moindre nouvelle concernant Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Alors que le jeu se fait désirer depuis un très long moment, il pointe à nouveau le bout de son nez avec un leak qui laisse présager une jolie surprise.

Ça se précise pour Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Les fans n'y croyaient plus et pourtant, Vampire Bloodlines 2 pourrait bientôt devenir une réalité. En effet, le PDG de Paradox Interactive, Fredrik Weister, annonce que le studio sera présent lors de la PAX West, un salon dédié au jeu vidéo qui se déroule du 1ᵉʳ au 4 septembre à Seattle. Il promet de grosses surprises, ce qui laisse penser que le RPG tant attendu pourrait enfin se dévoiler au public.

Dans la foulée, la boutique en ligne de Plaion, qui distribuera Vampire The Masquerade Bloodlines 2 dans certaines régions, aurait dévoilé la date de sortie en avance. Si l'on en croit le distributeur, le RPG sortira le 27 octobre prochain sur PC, PlayStation et Xbox. La version classique nommée « First Blood Edition » devrait coûter 59,99 € et la « Unsanctionned Edition » 10 € de plus. Cette dernière comprendrait un Steelbook et deux packs de contenu avec le jeu.

Nous sommes donc potentiellement à seulement deux mois de la sortie d'un jeu qui s'est fait désirer depuis des années. Si Paradox Interactive l'annonce officiellement début septembre, il ne restera donc que quelques semaines au studio pour faire sa campagne marketing et tenter de se faire une place parmi les mastodontes qui sortent le même mois, comme Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2 ou Super Mario Bros. Wonder. Une preuve que Paradox Interactive ne croit pas vraiment au potentiel de son projet ? Peut-être. Sur les réseaux sociaux, les joueurs font déjà part de leurs inquiétudes. « Très peu de marketing et dans un marché aussi surchargé ? C'est audacieux », « si c'est vrai, je pense malheureusement que le jeu sera un véritable gâchis et qu'ils n'ont pas envie d'y injecter plus d'argent », estiment deux joueurs.

Un RPG qui promet énormément

Ce leak souffle donc le chaud et le froid. En tout cas, si vous ne connaissez pas la série Vampire The Masquerade Bloodlines, sachez que le premier épisode avait connu un joli succès critique lors de sa sortie sur PC en 2004. Le jeu proposait d'incarner un vampire néophyte plongé au cœur de Los Angeles, avec l'objectif de retrouver un étrange sarcophage. Dans ce RPG, les joueurs devaient décider à quel clan accorder leur confiance au fil de leur enquête, sachant que leurs choix avaient des conséquences sur le déroulement de l'intrigue. Vampire : The Masquerade Bloodlines comptait aussi de nombreux dialogues qui pouvaient faire évoluer les relations entre les personnages. Son gameplay qui mêlait action et infiltration avait aussi plu.

Comme l'expliquait Brian Mitsoda, scénariste de Vampire : The Masquerade Bloodlines 2, plusieurs de ces mécaniques très appréciées seront conservées et améliorées dans cette suite, qui se déroulera à Seattle. Il expliquait aussi que les actions du joueur avec les factions pourront amener certaines à « ne plus vouloir travailler avec nous ». Espérons que Paradox Interactive nous dévoile enfin une nouvelle bande-annonce en officialisant la date de sortie.