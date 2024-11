Avis aux joueuses et joueurs de Valorant, vous allez pouvoir récupérer des contenus gratuits sur le thème de la saison 2 d'Arcane, et très bientôt. On vous explique tout.

Avec Arcane, tous les ingrédients étaient rassemblés pour en faire l’un des temps forts de Netflix, mais personne ne s’attendait à un tel raz de marée. La série d’animation a ouvert l’univers de League of Legends au grand public, tout en s’imposant comme un des incontournables de la plateforme. Après trois années d’attente, les trois premiers épisodes de la saison 2 seront disponibles ce samedi 9 novembre au petit matin. Forcément, Riot Games va célébrer le retour de sa série en grande pompe et les joueurs de Valorant vont pouvoir mettre la main sur du contenu gratuit.

Du contenu gratuit d'Arcane dans Valorant

Plus qu'un petit dodo avant de retrouver Jinx, Vi, Caitlyn dans la suite de leurs aventures. À cette occasion, Riot Games lancera une série de festivités dans l’ensemble de ses jeux. En parallèle, le studio diffusera ce samedi sur Twitch le premier épisode de la saison 2 d’Arcane ainsi qu’une série d’interviews, quelques extraits et bien plus le temps d’un compte à rebours. L’événement sera surtout l’occasion pour les joueurs de récupérer du contenu gratuit pour leurs jeux fétiches, à commencer par Valorant. En regardant les streams dédiés du lancement de cette saison, il sera ainsi possible de récupérer deux cartes dédiées à Vi et Jinx et un graffiti sur le thème de la série. Il sera possible de mettre la main sur ces Twitch Drops en deux temps :

Quand récupérer ces contenus gratuits ?

9 novembre à 8h , heure française : diffusion du compte à rebours jusqu'à la sortie internationale de la série commence sur la chaîne Twitch de Riot Games et les streamers partenaires. Regardez 30 minutes pour récupérer la carte de joueur Vi spéciale.

9 novembre à 9h, heure française : diffusion de l'épisode 1 de la saison 2 d'Arcane est diffusé sur la chaîne Twitch de Riot Games et sur les chaînes partenaires. Regardez 30 minutes pour récupérer la carte de joueur Vi spéciale pour Valorant.

16 au 23 novembre : activation des Twitch Drops sur les chaînes partenaires. Regardez 1h de stream pour récupérer la carte de joueur Jinx spéciale.

Bannières Valorant sur le thème d'Arcane Saison 2 ©Riot Games

Comme toujours, vous pouvez tout aussi bien laisser le stream tourner sans le regarder, pour aller retourner vous coucher. Il faudra en revanche bien s'assurer d'avoir lié son compte Valorant à Twitch pour espérer récupérer ces jolis cadeaux. En plus de ces contenus gratuits, un pack payant sera disponible dans la boutique de Valorant du 7 novembre à 23h au 5 décembre à 23h. Il comprend en outre un Vandal basé sur le lance-roquettes de Jinx avec des effets spéciaux uniques, du son, des animations et une Finition explosive ; ainsi que les gantelets de Vi en guise d’arme au corps à corps.

Pack d'armes Arcane Saison 2 ©Riot Games

Source : Riot