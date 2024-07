Le prochain jeu des créateurs d'Until Dawn a enfin une date de sortie et ça arrive très bientôt sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous aimez Dead by Daylight ?

Les développeurs d'Until Dawn, des jeux The Dark Pictures ou de The Quarry seront bientôt de retour à l'horreur. C'est effectivement le dada du studio depuis plusieurs années maintenant, et pour leur prochain jeu, les équipes ont récupéré une franchise très connue chez les amateurs du genre : Dead by Daylight. Le titre d'horreur asymétrique avec certains des tueurs les plus cultes du cinéma. Mais cette fois, ce sera une expérience purement solo et beaucoup plus cinématographique que la licence multijoueur.

The Casting of Frank Stone est le prochain jeu des créateurs d'Until Dawn, qui sera déroulera donc dans l'univers de Dead by Daylight. Le synopsis officiel du titre annonce la couleur, ça va être sanglant. « L'ombre de Frank Stone plane sur Cedar Hills, une ville à jamais transformée par son passé violent. Comme un groupe d’amis va bientôt le découvrir, l'héritage sanglant de Stone est profondément ancré, laissant des cicatrices à travers les familles, les générations et le tissu même de la réalité ». L'histoire suit une bande de jeunes, comme dans Until Dawn, qui va avoir la très bonne idée d'aller tourner un film d'horreur amateur dans une aciérie désaffectée et perdue au milieu de nulle part dans l'Oregon.

Et sans surprise, ça risque de très mal se passer et tous les personnages ne survivront pas forcément. Comme d'habitude avec les productions Supermassive Games, à l'image d'Until Dawn, vous pourrez influer sur le devenir des protagonistes. « Chaque décision que vous prenez façonne l'histoire et affecte le destin des personnages qui la composent ». Si vous recherchez absolument un gameplay poussé, vous allez par conséquent être certainement déçus. Mais le studio d'Until Dawn assume parfaitement cette proposition.

En plus de reprendre l'univers de Dead by Daylight, The Casting of Frank Stone va créer une passerelle avec des récompenses exclusives pour le jeu d'horreur asymétrique. L'achat de la version standard permet de débloquer un skin Maillot « Murdel Mill » pour les survivants de base, un Écusson et une bannière « Murder Mill » ainsi que 2 millions de points de sang dans DbD. On vous laisse avec un délicieux trailer qui est un hommage aux anciens films d'horreur.