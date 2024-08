Le remaster d'Until Dawn a récemment confirmé sa date de sortie pour le 4 octobre, sans dévoiler son prix. Celui-ci a été victime d'un leak, et la nouvelle fait hurler (de rage) les joueuses et joueurs.

La frontière entre remake et remaster, en tout cas s'agissant d'Until Dawn, semble être un peu floue. Il serait bien question d'une profonde refonte graphique pour l'excellent titre original sorti en 2015. Dans sa communication, Sony le présente toutefois seulement comme un remaster. Dans un tel contexte, on aurait pu s'attendre à un prix plus abordable qu'un jeu tout neuf. Il n'en serait hélas rien, d'après un récent leak...

Le prix leaké du remaster d'Until Dawn fait hurler de rage

On doit ce leak relatif au prix du remaster d'Until Dawn au généralement très bien informé billbil-kun sur Dealabs. Neuf ans après l'opus original, sa version revisitée sur PS5 et PC prévue le 4 octobre 2024 serait donc tarifée à... 70 euros, peu importe la plateforme. La levée de boucliers des joueuses et joueurs suite à cette découverte ne s'est pas faite attendre. « J'en ai marre que Sony nous prenne pour des vaches à lait avec ses vieux jeux », « Ce sera sans moi, c'est beaucoup trop cher pour un pauvre remaster » ou « Je ne le prendrai sûrement pas Day One, j'attendrai une solide réduction », peut-on en effet lire un peu partout sur la Toile. D'autant que, sur PC, l'utilisation du PSN sera a priori encore obligatoire. Chose qui n'a déjà pas été du goût de la communauté s'agissant entre autres du portage PC de God of War Ragnarok.

Le remaster d'Until Dawn n'est hélas que le dernier exemple d'une revisite d'une exclusivité PlayStation vendue au prix fort. Pour rappel, le remake/remaster (là encore, la frontière entre les deux était assez floue) de The Last of Us Part 1 (le jeu original étant sorti sur PS3 en 2013, puis son remaster sur PS4 en 2014) était sorti en 2022 au prix assez dissuasif de 80 euros sur PS5, puis l'année suivante sur PC, avec le lancement désastreux que l'on connaît. Déjà là, les fans avaient montré leur grogne, allant même jusqu'à questionner la pertinence d'un tel remake, et surtout à un tarif aussi prohibitif.

De la suite dans les idées chez Sony ?

L'histoire semble donc se répéter à nouveau avec le remaster d'Until Dawn. Il convient cela dit d'attendre une communication officielle de son prix pour en avoir le cœur net. Même si tout porte à croire qu'il s'agira bien du tarif demandé pour profiter d'une version remise au goût du jour de ce titre iconique, qui quant à lui peut être aujourd'hui obtenu pour une bouchée de pain, avec des résultats encore corrects de nos jours. Pour rester sur les rumeurs autour de cette licence, il se pourrait finalement qu'un Until Dawn 2 attende son heure dans l'ombre du côté de Sony...

Source : billbil-kun sur Dealabs