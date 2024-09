Until Dawn fera son retour sur PS5 et PC dans un peu moins d'un mois. Cependant, à l'approche de la sortie du jeu, une bien triste nouvelle a été annoncée.

Until Dawn est de ces jeux qui ont marqué les joueurs à leur façon. Le titre narratif horrifique a propulsé au premier plan Supermassive Games, qui est depuis bien occupé avec son anthologie The Dark Pictures ou son adaptation prenant place dans l’univers de Dead By Daylight. De son côté, Sony entend bien surfer encore un peu sur le capital sympathie de sa licence. Alors qu’un film est en préparation, c’est surtout un remaster à cheval avec le remake, qui sera disponible pile dans les temps pour Halloween. Avant même sa sortie, ses développeurs seraient frappés par une triste décision.

Triste nouvelle pour le studio derrière Until Dawn PS5

Until Dawn reviendra faire frissonner les joueuses et joueurs PS5 et PC avec un plus bel écrin dès ce 4 octobre 2024. C’est à Ballistic Moon qu’a été confiée cette refonte totale qui oscille sensiblement entre le remake et le remaster. Entendez par-là que le contenu sera quasi-intouché, à l’exception de quelques améliorations de gameplay franchement bienvenues et de courts pans d’histoire inédits. Côté graphismes, en revanche, les Britanniques sont repartis de zéro sur l’Unreal Engine 5. Personnages, textures, environnements, tous se sont refait une beauté pour l’occasion. Seulement voilà, à un mois de la sortie d’Until Dawn, le PlayStation Studio est victime d’une vague de licenciements.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas combien de postes ont été impactés, mais plusieurs départements semblent touchés. Ce sont Cassy Cornish (junior game designer) et Harry Williams (technical designer), qui ont lancé l’alerte après avoir été remerciés. « Comme beaucoup d'autres dans cette merveilleuse, mais turbulente industrie, je suis malheureusement licencié de mon poste [...] L'équipe a été formidable et j'ai hâte que notre jeu sorte en octobre », a écrit le premier sur ses réseaux sociaux. Une phrase qui laisse entendre qu’un certain nombre de personnes ont subi le même sort. Selon les informations de Game World Observer, au moins 10 employés sur environ 75 ont été impactés, allant de postes junior à senior, aussi bien dans les branches créatives, artistiques que techniques.

Source : Game World Observer