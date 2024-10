Le remake d'Until Dawn arrive à grands pas, mais hélas, le titre est déjà victime d'un leak majeur qui divise totalement les joueurs. De quoi en stresser plus d'un.

À quelques jours de la sortie officielle du remake d'Until Dawn, prévue pour le 4 octobre 2024, un leak majeur vient secouer la communauté des joueurs. En effet, trois heures de gameplay ont été dévoilées en ligne, grâce à un stream en direct du streamer Twitch Nikolai7PT. La vidéo reste disponible sur sa chaîne, suscitant déjà de vives réactions.

Until Dawn Remake déçoit

Très rapidement, ce leak d'Until Dawn a été partagée sur le subreddit /r/GamingLeaksAndRumours. Les discussions ont rapidement tourné autour du prix du jeu, jugé trop élevé pour un simple remake. Un utilisateur a comparé cette situation à celle du remake de Horizon, qui proposait des améliorations graphiques et des nouvelles fonctionnalités pour un prix plus abordable pour les joueurs existants.

Ce commentaire semble résumer l'avis global des joueurs : « C’est un excellent jeu, mais il n’y a pas grand-chose que ce remaster puisse améliorer dans le gameplay. L’histoire n’a pas changé, et le genre lui-même limite les possibilités d’innovation. Difficile de justifier ce prix face à d’autres sorties comme Silent Hill ou Dragon Ball. »

Un studio en difficulté

En septembre, les développeurs de Ballistic Moon, responsables de ce remake, ont annoncé des licenciements, impactant une partie de l’équipe sans préciser le nombre exact. Ce contexte pourrait expliquer pourquoi certains fans s’attendaient à plus de nouveautés dans le remake. Une situation bien triste, et on pense évidemment aux développeurs qui se retrouvent dans une situation délicate.

En parallèle, les fans de l’univers d’Until Dawn auront bientôt de quoi se réjouir avec l’arrivée d’un film adapté. Ce projet est actuellement en cours de production chez PlayStation Productions et Sony's Screen Gems. Bien que peu d’informations soient disponibles, le film en est à ses débuts. Malgré ces critiques, le remake d'Until Dawn continue de susciter l’intérêt. La liste des 29 trophées du jeu a d'ailleurs été révélée, de quoi maintenir l’attention des joueurs jusqu’à la sortie.

Source : Nikolai7PT