Le groupe Sony croit fort en la synergie possible entre les productions vidéoludiques PlayStation, et leur adaptations en films et en séries. Et quand on voit le succès de la série The Last of Us, il y a effectivement du potentiel lorsque les bonnes personnes sont en charge des projets. Durant le CES 2025, Sony a aussi annoncé le développement d'une série d'animation Ghost of Tsushima Legends qui ne sortira qu'en 2027. Bien avant cela, vous pourrez aller vous faire des frayeurs dans les salles obscures avec le film Until Dawn qui dévoile un premier aperçu prometteur.

Des premiers extraits pour le film Until Dawn

Le film Until Dawn promet de « respecter le matériau d'origine », tout en surprenant avec une « histoire inédite, aussi viscérale que terrifiante » d'après la présidente de Screen Gems Ashley Brucks. Et rien qu'avec les premiers extraits diffusés à l'occasion d'une featurette avec l'équipe du film, dont le réalisateur David F. Sandberg (Dans le noir), il y a de quoi être surpris.

Dans les quelques images partagées, qui font partie d'une bande-annonce qui sera bientôt disponible, on voit que le metteur en scène a réussi à adapter le concept du jeu Until Dawn. Et notamment le fait que les personnages principaux peuvent mourir ou s'en sortir en fonction des choix en utilisant une boucle temporelle. Une direction qui est d'ailleurs explicitée également dans le synopsis officiel.

« Un an après la disparition mystérieuse de sa sœur Melanie, Clover et ses amis se rendent dans la vallée isolée où elle s'est volatilisée, à la recherche de réponses. En explorant un centre d'accueil abandonné, elles se retrouvent traquées par un tueur masqué et assassinées de façon horrible, une par une… pour se réveiller et se retrouver au début de la même soirée. Piégés dans la vallée, ils sont contraints de revivre ce cauchemar encore et encore, mais à chaque fois, la menace du tueur est différente, plus terrifiante que la précédente. L'espoir s'amenuisant, le groupe réalise bientôt qu'il ne lui reste qu'un nombre limité de morts et que le seul moyen de s'échapper est de survivre jusqu'à l'aube » révèle le synopsis officiel du film Until Dawn. On n'a pas de date de sortie pour la France, mais ça devrait être le 23 ou 30 avril 2025.

Source : YouTube Sony Pictures Entertainment.