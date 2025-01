Supermassive Games a trouvé sa formule avec Until Dawn. D'abord habitué à des projets mineurs, notamment des DLC, c'est vraiment ce titre qui a marqué un tournant dans son histoire. Encore aujourd'hui, après le succès de sa version originale et la sortie d'un remake, le jeu d'horreur pourrait bien nous surprendre, ou plutôt : son adaptation. Sony a donné de nouvelles informations sur le film live-action, vous ne vous attendiez sûrement pas à ça.

Until Dawn prend un tournant que personne n'a vu venir

Depuis cette nuit, les géants de la tech sont réunis à Las Vegas pour le CES 2025. Ce grand rendez-vous est un moment fourni en annonces, souvent du côté du hardware, mais pas uniquement. Les aficionados de jeux vidéo ne sont pas en reste. Même si, côté PlayStation, les grosses révélations se sont portées sur côté des adaptations !

Sony a dévoilé plusieurs projets d'envergure, comme des films Horizon Zero Dawn et Helldivers, mais aussi une série d'animation Ghost of Tsushima. Ce n'est évidemment pas tout, puisqu'une exclusivité PlayStation va prochainement débouler en salles : le film Until Dawn, de David Sandberg.

Ashley Brucks, la présidente de Screen Gems (filiale de Sony Pictures), est montée sur la scène du CES pour donner quelques détails supplémentaires. Elle a rappelé que l'intérêt de ces adaptations étaient de « respecter le matériau d'origine ». C'est pourquoi un film comme Until Dawn, au même titre que les autres productions dévoilées, a été conçu en collaboration entre l'équipe de tournage et les créateurs du jeu.

© David Sanberg

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'il faille copier-coller le jeu pour en faire un long-métrage. C'est pourquoi Brucks annonce que le film Until Dawn proposera une « histoire inédite, aussi viscérale que terrifiante ». Elle raconte qu'il suivra un groupe d'amis qui se confrontera à des enjeux déjà rencontrés dans la licence, mais de façon différente.

Le but de ce parti pris est d'apporter de la « fraîcheur ». Ce faisant, le film Until Dawn devrait s'adresser aussi bien aux fans, qu'il saura surprendre, qu'aux nouveaux venus dans la licence. Reste à voir si le résultat sera à la hauteur ! Verdict le 25 avril 2025 dans les salles obscures.